影／現世報！老農在ATM領款被搶　搶匪逃逸車禍落網

彰化縣二林鎮七旬蔡姓老翁，今（12）日到二林鎮農會中山分部提款機領款，突然被一名男子從後搶走，搶匪隨後跳上機車逃逸，結果卻發生車禍，男子負傷繼續逃，最後在一條死巷內遭警察圍捕，搶劫完90分鐘內就投降落網，警方將搶匪帶回警局偵訊。

▲警方在嫌犯所騎乘機車採證。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.12）

× ▲警方在嫌犯所騎乘機車採證。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.12）

法網恢恢疏而不漏！警方調查，23歲邱姓男子，因為缺錢花用，今早10時許，尾隨一名剛從二林鎮農會提款完的蔡姓男子（77歲），搶匪趁其不備，搶走現金3萬5千元，但沒想到邱嫌得手不到2分鐘、騎車逃逸途中，不到100公尺，在中山路與照西路口發生車禍，邱姓搶匪棄車逃逸，被趕到的員警逮捕警帶回派出所接受調查。

▲二林鎮七旬蔡姓老翁到二林鎮農會中山分部提款機領款。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.12）

× ▲二林鎮七旬蔡姓老翁到二林鎮農會中山分部提款機領款。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.12）

二林派出所副所長李育全表示，邱男車禍後負傷逃逸，但行徑狡猾，不斷選擇繞小徑躲避追緝，幸而有數名熱心民眾不斷在後追捕，最後逃到離車禍路口約200公尺處的觀音廟地下寺，邱男一度跳到儲藏物夾層內躲藏，但仍被眼尖員警揪出，緝捕到案，李育全說，初步調查，邱男因缺錢花用而趁機行搶，作案過程並無攜帶凶器，但犯案細節仍待釐清。

▲邱姓搶匪在中山路與照西路口發生車禍棄車逃逸。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.12）

× ▲邱姓搶匪在中山路與照西路口發生車禍棄車逃逸。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.12）

搶案發生在二林鎮中山路上的二林農會分部前，據附近民眾陳姓男子表示，早上開門營業沒多久，就聽到馬路上有人大喊「搶劫！」他走出門外看到一名男子正飛快逃去，有民眾見狀立即加入圍捕，可是仍被鑽進巷子裡逃逸，他則上前攙扶被搶跌倒民眾，該民眾表示才領完錢就被搶了，損失大約3萬多元。

據附近民眾陳姓男子表示，案發當下就聽到馬路上有人大喊「搶劫！」他走出門外看到嫌犯正飛快逃去，有民眾見狀加入圍捕，可是仍被鑽進巷子裡逃逸，被搶民眾也隨後趕到車禍現場，一邊看著嫌犯倒地的機車抱怨，一邊跟警方表示才領完錢就被搶了，損失大約3萬多元。

▲蔡姓老翁到二林鎮農會中山分部提款機領款，突然被一名男子從後搶走。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.12）

× ▲蔡姓老翁到二林鎮農會中山分部提款機領款，突然被一名男子從後搶走。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.12）

他將嫌犯被撞機車畫面貼文臉書「二林人的大小事」立即引來熱議，有人不敢置信，「純樸小鎮竟然發生搶劫」、「太可怕了」，也有人說「一定是買藥缺錢」等語，但隨後警方也上網表示嫌犯已經在10時55分緝捕到案，目前在偵辦中，後方也隨即有人留言，效率真好！