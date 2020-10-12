快訊／第16號颱風「南卡」生成　氣象局曝移動路徑

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快訊／第16號颱風「南卡」生成　氣象局曝移動路徑

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-10-12 15:15:41｜update2020-10-12 15:18:57

颱風
▲原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓，已於今（ 12 ）日 14 時發展為今年編號第 16 號颱風「南卡」。（圖／氣象局）
氣象局表示，原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓，已於今（ 12 ）日 14 時發展為今年編號第 16 號颱風「南卡」（國際命名： NANGKA ），預測朝西移動，對台灣無直接影響。
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