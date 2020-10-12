快訊／第16號颱風「南卡」生成　氣象局曝移動路徑

李孟居成對岸「台諜」？國民黨：民進黨要拿出辦法解決
李孟居遭控「台諜」！總統府不回應 學者：正確決定
李孟居涉台諜案 枋寮鄉長陳亞麟：不知道他去香港
央視稱抓到數百起台諜 陳明通呼籲：中國停止政治操作
對岸搞台諜打臉蔡英文國慶演說？學者悲觀：兩岸結未解
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金防部戰車翻覆意外釀1死1傷 陸軍：將提前調整主戰裝備
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新北首創停業飯店轉型移工防疫宿舍120房 I Kota New Taipei Pertama Kali Mengubah Hotel Yang Sudah Berhenti Beroperasi Menjadi Asrama Pencegahan Wabah Untuk Pekerja Migran Sebanyak 120 Kamar
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記者陳致宇／台北報導
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