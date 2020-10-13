珍貴吠鹿失蹤竟引發喋血案！泰國動物園大領袖被射殺

沒想到在會議時，宋卡動物園的1名資深獸醫普瓦多·蘇瓦娜（Phuwadol Suwanna）先支開宋卡動物園園長和其他與會人士，接著和舍利雅私下溝通時，突然掏槍並朝舍利雅腦部瘋狂射擊，他當場死亡無生命跡象。而該名獸醫則立刻逃離現場。
根據曼谷郵報，當警方趕到現場時，發現58歲的舍利雅倒臥在血泊中，頭部和身體共計中了14槍。隨後，這名50歲的兇手普瓦多被發現開槍自盡，他的屍體被警方查獲於他位於動物園內員工宿舍的二樓地板。整起案子離奇又突然，警方已派人偵訊相關人士以便釐清案情。
事實上為了完成尋找赤麂的工作，舍利雅生前調動不少專業人員投入，並且聯盟內部曾推斷該鹿被售於黑市，或因為宗教迷信問題遭到宰殺。泰國動物園聯盟發言人坦言擔憂泰國動物園業者可能正在協助從事野生動物販售、交易和引入等非法工作，因而首長才會帶隊前往探查，沒想到死於非命。
赤麂，小名吠鹿，因其害羞內向，受驚嚇時會發出短促似犬的叫聲而聞名，其毛皮在中國南方獵者眼中十分珍貴，可做成不少皮革。由於經濟用途大，在不少國家都是瀕臨絕種的生物，而該頭在泰國失蹤的赤麂，在去年12月出生時就備受關注，因為牠的血統純正，是10多年前1名村民送給泰國詩麗吉王后的赤麂後代。