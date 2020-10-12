名家論壇》夏林／鑰匙理論：能否掌握人心，是成敗的關鍵

厚重的城門上掛著一把沉重的巨鎖，錘子、鐵棒和鋼鋸都想把它打開，藉以顯示自己的神通。錘子使出渾身的力氣從早砸到晚，只把鎖砸出一道凹痕；鐵棒撬來撬去只讓鎖變了形；鋼鋸使出了渾身解數，還是沒把鎖鋸斷。這時候，一把毫不起眼的鑰匙走過來，「我來試試吧」，說著輕巧地鑽進鎖孔，門鎖「喀嚓」一聲應聲而開。大家都很驚奇它是怎樣做到的，鑰匙只是輕柔答道：「因為我最懂它的心。」

每個人對外界都充滿警戒，就像心中有一把無形的大鎖。只有懂得他們的心、理解他們的真實感受和需要，才能打開他們的心門、與他們順暢地交流。

懂一點心理學，在與人交往過程中恰當運用一些技巧，就能有四兩撥千斤的效果；一味蠻幹、真心直率地對待他人反而容易引起誤會和反感。人際關係不僅僅是單純的朋友關係，其複雜程度不亞於戰爭。古人云「上兵伐謀」，意思是說上乘的兵法在於謀略。與人交往也一樣，一味苦幹實幹、攻城掠地，倒不如懂得人心，善用謀略、巧用人心，才能四兩撥千斤，讓自己的為人處世更加輕鬆自如。

古往今來，多少英雄都善於利用心理戰術來打敗敵人、收服人心、保全自己。諸葛亮在要塞失守後，利用司馬懿的多疑，一曲琴音輕鬆退去幾十萬大軍；曹操戰勝袁紹之後，將暗中與之有書信往來的部下名單和信件付之一炬，輕鬆收服了無數謀士；古今一脈相承，中日戰爭期間，春意盎然的四月天，中國的軍人曾折下無數杏花趁暗夜悄悄放到日軍身邊，使他們想起遠方家鄉的櫻花、櫻花下的家人，從而士氣低迷、無心戀戰。

可見，成就大事者無一不是深諳人心的，不僅在戰場上是這樣，在教學領域、行銷領域、現代管理領域，在談判桌上甚至酒會宴請場合中，巧用人心都能夠得到更多人的關注和尊重，能夠更輕鬆地達到目的。

德國著名的ALDI 超市是當今世界上零售業的商業巨頭，他們僅僅是從一家小雜貨店起家的。母親從兄弟倆小時候便做著一件小事，就是賣郵票和信封：郵票是不賺錢的，免費的膠水一瓶的成本需要賣出五百個信封才能賺回。兄弟倆起初不明白為什麼，母親告訴他們：「賺錢還要懂得『賺』人心。如果一個人只看錢，他就看不到義，看不到別人的需要，心裡也就自然失去了對別人的理解和尊重，有誰願意和一個損人利己、不尊重人、不理解人的人做生意、打交道呢？」

秉持著母親的教誨，他們開起了第一家超市，在寫什麼標語的問題上，兄弟倆一致否決了「本店有攝影監控」、「偷一罰十」等，而是尊重顧客的利益、尊嚴和感受，打出了這樣的標語：「本店有攝影鏡頭，請您保持微笑，請您愉快購物！」這樣的經營理念使得兄弟倆的生意越做越大。

賺錢也要賺人心，做大事做到最後也是要贏得人心。只看到最後的功利，再努力也只能「小有成就」，而那些最卓越的人往往最懂得人心、最懂得回報世人和贏得人心。

給別人更多關心，關注別人的情緒和心理變化，才能夠懂得人心，贏得更多友誼、

認同和尊重，最終才能成就大事。

噓寒問暖、讚揚恭維只有恰到好處才能收到預想的效果，否則只能適得其反。懂一點心理學，懂得察言觀色之術，才能巧用人心。

傾聽他人談話也是瞭解人心的關鍵，無論一個人的話有多少可信度，他的身體語言、神態是不會背叛他的真實想法的。

學會仔細觀察別人、認真傾聽別人的談話，不僅能夠贏得他人的尊重和認同，也是瞭解一個人性格和心理的重要方法。掌握這種方法，就能夠和所有人友好相處。

學會運用心理學就掌握了一把可以開啟人心的鑰匙，能準確把握他人的內心、知曉他人的需要，最終成就大業。

【心理應用】

(一) 與陌生人初次互動時，能在第一次談話時打動對方的「心」，關係才能順利繼續下去。

(二) 記住他人的名字，而且很輕易地叫出來，是給別人一個巧妙而有效的讚美。

(三) 如果你真心關心對方，那麼直接表達自己的關心比其他方法會更有效果。

▲作者夏林新書《大人的心理學》（圖／高寶出版提供）

●作者：夏林／

國家二級婚姻家庭諮詢師，國家二級心理諮詢師，中華國際催眠研究發展協會會員，中國團體心理諮詢師，「茉莉健康工作室」資深諮詢師。

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