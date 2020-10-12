黃偉哲視察南市肉品工廠 宣示若含瘦肉精依法開罰
記者林怡孜/台南報導
calendar_today2020-10-12 16:10:40｜update2020-10-12 17:19:01
美豬明年1月起即將開放，面對消費者的疑慮，台南市市長黃偉哲今(12）日上午前往南市知名肉品工廠黑橋牌企業視察，他表示肉品工廠必須做好源頭管理，提供安全且標示清楚的肉品，此外市面上的散裝豬肉製品也要提供產地標示及源頭管理，讓消費者能夠簡單、清楚地辨認豬肉原產地。
黑橋牌企業股份有限公司董事長陳春利並全程陪同視察，詳細說明製造及篩選、分裝流程，並提供相關肉品管理流程及品管報告。黃偉哲視察後，對於黑橋牌企業管控肉品來源和品質非常有信心，現場兩人更一起大啖烤香腸，表示對業者所使用的豬肉製品不含瘦肉精表示信心。現場有媒體問到之前有市議員提出業者要用萊克多巴胺試紙測試的部分，黃偉哲表示，之後會增加很多萊克多巴胺試紙來試用，如果第一階段商品檢驗出為陽性，將會再後送詳查劑量，看是否為偽陽性或是偽陰性，試紙就是第一線的把關，另外，在學校團膳部分，或是各機關集體的肉品採購部分，在第一關檢測後，如肉品後送檢驗出結果還是為陽性的話，那就要對生產商或製造商來開罰，這部分絕對依法辦理，不容寬貸。本身為哈佛大學及耶魯大學公共衛生雙碩士的黃偉哲非常重視食安議題，他現場也勉勵業者，一起守護市民健康，台南市擁有美食之都美譽，也是許多食品業者的重要聚落，由於美國豬肉開放在即，市府相關單位今年要做好準備，做好稽查、國產和進口肉品標示分流工作，並要求業者落實源頭管理、品質把關。