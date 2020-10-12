「跨區會勘」引發遐想選市長 蔡其昌：不要過度聯想
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-12 16:17:42
立法院副院長蔡其昌今(12)日從海線「跨區」到豐原南陽國小會勘，協助校舍圖書館及視聽教室設備，爭取1400萬經費挹注，引發遐想為選市長在做準備；蔡其昌表示，只是為孩子創造一個更好的教育環境，大家不要在政治上做過度的聯想。
蔡其昌表示，這次會勘主要透過議員謝志忠反應，南陽國小是台中市學生人數最多的學校，新建大樓完工進度約97%，惟經費不足，裡頭的設備無法進行採購裝設，今特別邀集相關單位共同會勘，爭取1400萬經費挹注（中央85%、地方15%），解決圖書館及視聽教室設備採購問題，讓孩子可以在一個舒適、安全的環境下學習。蔡其昌也說，他曾在豐原住了將近九年，921大地震發生時人就在豐原，南陽國小信義樓、仁愛樓校舍也是因此而受損。只要大家有需要，他就會努力來解決地方問題，完成爸爸、媽媽心中的願望，為孩子創造更好的教育環境。
謝志忠議員說，與蔡其昌副院長是大學同班同學，在豐原擁有許多回憶，今透過他邀集各單位前來會勘，順利解決南陽國小經費問題，南陽國小號稱「桃園以南最多學生的國小」，教育設也要不落人後。
國教署國中小學前教育組副組長蕭奕志表示，設備經專家學者評估審核通過即可，將從明年預算中撥付；教育局專委賴緣如也表示，市府將全力配合，預計最快明年1月即可發包施作。蔡其昌說，他也解決很多問題，為台中市區運動的孩子送球鞋、器材；西南屯很多學校，他也都幫忙爭取中央預算來解決，包括視聽教室或操場等，甚至苗栗的學校也都來爭取操場的興建，「難道去做苗栗的學校，是要選總統嗎？」大家在政治上做過度的聯想。