李孟居遭控「台諜」！總統府不回應 學者：正確決定
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-12 16:06:54｜update2020-10-12 16:41:04
中國大陸官媒央視昨（11）日報導破獲數百起台諜，台人李孟居還在電視節目中道歉，指「過去做了很多不好的錯事，也對祖國或國家或許有些傷害」。總統府方面不願對此發表回應，學者認為，不隨中國大陸起舞是正確決定。
針對中國官媒在我國國慶後高調報導「台諜案」，是否與北京當局不滿蔡英文總統國慶文告有關？淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，中國大陸隨時都可以這樣宣佈，不必等到國慶之後；另一方面，北京知道台灣媒體一定會追蹤報導，不用給宣傳費用，還可以測試台灣媒體的配合度，順便配合中宣部宣傳，選在這個時間揭露破獲台諜，台灣媒體一定會解讀與國慶有關。總統府方面至今日仍不對台諜案發表回應，黃介正認為是正確決定，「若我是總統的幕僚也會建議不要理他」，不回應就是最好的回應，給中國最好的羞辱。陸委會主委陳明通下午出面受訪回應，黃介正認為，陸委會是主管機關、職責所在，要不然執政黨立委們也會說官方都沒有出來說明，最重要是我方都不要跟中國隨之起舞。