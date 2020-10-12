李孟居遭控「台諜」！總統府不回應　學者：正確決定

中國大陸官媒央視昨（11）日報導破獲數百起台諜，台人李孟居還在電視節目中道歉，

指「過去做了很多不好的錯事，也對祖國或國家或許有些傷害」。總統府方面不願對此發表回應，學者認為，不隨中國大陸起舞是正確決定。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，中國大陸隨時都可以這樣宣佈，不必等到國慶之後；另一方面，北京知道台灣媒體一定會追蹤報導，不用給宣傳費用，還可以測試台灣媒體的配合度，順便配合中宣部宣傳，選在這個時間揭露破獲台諜，台灣媒體一定會解讀與國慶有關。

總統府方面至今日仍不對台諜案發表回應，