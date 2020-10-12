李孟居成對岸「台諜」？國民黨：民進黨要拿出辦法解決

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李孟居成對岸「台諜」？國民黨：民進黨要拿出辦法解決

記者丁上程/台北報導

calendar_today2020-10-12 16:08:30

枋寮鄉長陳亞麟說：沒約李孟居去香港也不知道他去香港
▲屏東枋寮鄉政顧問李孟居，遭到中國大陸以「台諜」之名逮補。國民黨12日下午發表聲明，表示民進黨應當妥善處理後續事宜。（圖／翻攝央視新聞畫面）
屏東鄉政顧問李孟居，去年8月前往香港聲援反送中後，要出境深圳的過程中，遭到公安逮補，失聯至今形同「被失蹤」。不過在雙十國慶後隔天，中國大陸官方媒體央視，播放「台灣間諜竊密案」的相關新聞內容，李孟居赫然出現在新聞畫面中，並且承認相關「間諜」罪名，引起台灣各界議論。國民黨方面也發表聲明，表示「民進黨政府拿出辦法，全力交涉，讓無辜者及早回台」。
國民黨文傳會今天（12日）下午發表聲明，針對大陸媒體昨(11)日報導屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居「台諜案」一事，並同時公布數百起台諜案，國民黨對此表示關切，呼籲民進黨政府拿出辦法，全力交涉，讓無辜者及早回台。也希望大陸有關部門充分保障當事人應有的權益，並以公開透明的態度和符合程序正義的作法妥善處理相關案件。
國民黨表示，九月六日全代會通過的現階段兩岸政策報告，呼籲兩岸官方保障民間交往，避免干擾兩岸正常交流。主張台灣人民在大陸的人身自由和基本權利應受保障，大陸人民在台灣的歧視應該取消。不論是因為共諜案限制出境的龔青、向心夫婦，或是因為台諜案在大陸覊押中的李孟居，都應該享有完整的司法人權：無罪推定的程序正義，這都是兩岸司法共同信念與價值。
國民黨強調，憂慮兩岸緊張情勢惡化，讓在兩岸之間往來的數百萬人充滿恐懼，更讓兩岸衝突的惡意螺旋逐漸升高。國民黨也要求民進黨政府，應根據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」第十二項協助家屬探視，以及第四項向大陸方面要求進行個案協助，拿出辦法，全力交涉，讓無辜者及早回台，並向國人說明，以展現政府保護國民的決心和安定人心的能力。
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