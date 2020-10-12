藍白合作攻萊豬　民眾黨：不能犧牲國人健康換取利益

另一方面，與國民黨「分進合擊」的還有民眾黨，該黨稍早於臉書宣佈，將透過政府「公共政策網路參與平台」，促使政府權責單位依規定來回應民眾訴求。因此，針對政府萊豬進口議題，民眾黨的「公民連署書」提出下列主張:
(一)『萊』豬進口，嚴格把關：進口豬肉之再製品、混和產品、食品添加物之容器或外包裝，應標示是否含萊克多巴胺豬肉。(二)落實源頭管理，新增特定貨號：豬肉進口廠商如進口含有萊克多巴胺之豬肉，應列特定貨號，以供辨識。(三)再製品標示，加註萊豬添加物：要求食品標示、食品添加物相關規定應增列標示是否使用含萊克多巴胺豬肉（修改食安法）。
民眾黨表示，透過政府「公共政策網路參與平台」，我們希望能夠匯聚民意，讓政府知道民眾對於食安議題確實非常在乎，也希望透過匯聚公民的力量，讓民進黨能找回過去「以民為本」的初心，不要以犧牲國人健康來換取政黨利益。
不少網友也在臉書回應稱:「這樣誰敢進口，全台灣王浩宇一個人想吃而已」、「已復議、拒絕食用美豬美牛內臟」、「把關個屁，口罩生產商幾家都管不好了，要連署我也是連署拒絕進口」、「怎麼標都會有問題，直接不吃最安全」、「咱們島國大統領女帝蔡英文都開示了！哀家要你吃萊豬！你不能不要」
新聞來源為Newtalk 新頭殼