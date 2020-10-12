名家論壇》老楊的貓頭鷹／天生我材必有用，怎麼用？

熱愛可抵歲月漫長

幾個朋友打算晚上去吃烤肉，我問天天喊著減肥的吳大小姐去不去，她糾結了兩秒鐘，然後挑著眉毛回答道：「我還是拋硬幣決定吧！」

我原本以為，拋到數字或者拋到圖案的某一面，她就不去了。結果她補了一句：「如果硬幣摔碎了，我就不去！」

吃烤肉的時候，有人臨時有事提前走了，隨後在微信群裡發了「拜拜」兩個字。

結果吳大小姐驚叫道：「天啊，我有個重大發現，『拜拜』這兩個字像是四根烤串耶！」

我瞬間覺得我的白眼都要翻到頭頂上去了。

吃完烤肉，我送吳大小姐回家，走著走著，她突然就跳了起來，然後雙手在空中用力地拍了一下。完成這個詭異的動作之後，她開始咯咯地笑。

見我一臉詫異，她解釋道：「剛才的飯桌上有八隻大蝦，我只吃了四隻，表現得很節制，值得表揚一下，所以我就和自己來了一次『Give me five』 （擊掌）。」

我又翻了一次白眼，問她：「那為什麼要跳起來拍？」

她繼續咯咯地笑：「因為本姑娘的靈魂長得太高了，不跳起來，根本碰不到！」

等她笑聲停了，我對她說：「你和以前不太一樣了，心態上好了很多。」

吳大小姐回應道：「回想當年，我和自己做鬥爭，真是差點沒犧牲！」

吳大小姐和自己的鬥爭堪稱是一場曠日持久的戰役。

上國中的時候，爸媽總是吵架，她的內心戲就是：「都怪你們，害得我不能好好學習，那我不學了，看你們還吵不吵？」可是後來成績真的嚴重下滑了，爸媽卻不認為是大人的錯，更糟糕的是，她並沒有報仇的快感，反倒是覺得學習越來越吃力了。

後來開始工作，老闆不太重視她，她的內心戲就是：「哼，努力了跟那些沒努力的人一樣，那我也不努力，看你虧不虧？」結果她在工作中錯誤百出，老闆當然不會覺得自己有責任，於是把她辭退了。

戀愛的時候，和男朋友吵架了，她就不吃不喝不睡，她心想：「這一切都是你造成的，是你害我不能好好生活的，那我乾脆就不好好活了。」結果是，在某個傍晚，她一頭栽倒在洗手臺邊……

她慢慢意識到，跟自己較勁的結果每次都是「賠了夫人又折兵」，不僅沒能解決問題，而且大大提升了生活的難度。

她說：「抽到一副爛牌，如果你賭氣把牌打得更爛，看似是在替自己出一口惡氣，其實是在為自己挖一個大坑。老天也好，老闆也好，都是吃軟不吃硬的傢伙，我嚇不了他們，跟他們賭氣，無非是把委屈洩憤到我自己身上。」

這就好比說，你是個種莊稼的，遇到災年了就努力把損失降到最低。你總不能往田埂上一躺，然後怨天怨地怨空氣，指著老天爺開罵：「老子不活了！」這有什麼用，結果只會是活活餓死！

然而類似的情況卻常常發生。

有人因為父母逼著自己選了一個不喜歡的學校或者專業，所以整個大學生涯都浪費在遊戲和玩樂上；有人因為寢室裡、團隊中有一個極不喜歡的人，所以整天都在憤慨、鬱悶和難受的情緒中打轉；有人因為老闆沒給自己一份有意義的工作，所以整個職業生涯都消耗在了消極怠工和故意對抗上；有人因為遇到了一個糟糕的戀人，所以餘生都處在消極厭世的狀態中；有人因為別人的一句話說得不太中聽就把婚後的日子過得風聲鶴唳……

他們都覺得自己委屈，他們共同的心聲是：「發這麼爛的牌給我，輸了怪我？」

問題是，事情已經發生了，已經是事實了，已經不可更改了，如果你避免不了，那就應該學會接受，然後努力去打開新局面，而不是用賭氣的方式來擴大傷害。

你不能用眼前的壞事，趕走了未來的好事。

最好的心態是，晴天時愛晴，雨天時愛雨。

至於那些不期而遇的凌厲白眼，就讓它們白著吧，你就當是初春的梨花開滿了枝頭。

至於那些不請自來的風涼話，就讓它們涼著吧，你就當是酷暑時的穿堂風來了又去。

▲暢銷作家老楊的貓頭鷹新書《熱愛可抵歲月漫長》（圖／高寶出版提供）

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