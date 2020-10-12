北韓罕見夜間大閱兵　金正恩致詞落淚：感恩國內零確診

據韓國媒體報導，金正恩在談話中表示，朝鮮沒有人確診新冠病毒，所有人都健康的生活，對此非常感恩。今年朝鮮半島水災、颱風侵襲，朝鮮動員兵力進行抗洪救災工作，同時協助加各地的防疫工作，金正恩表示，許多人今年在艱苦的環境中奮鬥，在防疫、自然災害前線，軍民們發揮的愛國主義、獻身精神令人熱淚盈眶，他對此感到抱歉，也遺憾無法和官兵們一起度過光榮的夜晚。台下聽講的民眾，許多人都被金正恩的演講感動，淚流滿面。
這次演講最受到外界關注的是，金正恩強調「朝鮮在遭攻擊時才會動武，而不會先發制人」，任何人威脅朝鮮國安、對朝鮮使用軍事力量，他會動用最強的攻擊反擊。韓國媒體指出，閱兵儀式罕見在凌晨舉行，參與的部隊包括騎兵縱隊、53個徒步連、22個機械化縱隊等，還有新公開的洲際彈道導彈，韓國軍方推測，新導彈的射程較「火星-15」長很多。
其他在閱兵儀式上展示的武器包括「朝鮮版伊斯坎德爾」（ Iskander ）短程導彈，並首次在儀式期間展示化學戰爭的防毒面具。
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