北韓罕見夜間大閱兵　金正恩致詞落淚：感恩國內零確診

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北韓罕見夜間大閱兵　金正恩致詞落淚：感恩國內零確診

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-12 16:36:14

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓（朝鮮）領導人金正恩出席勞動黨成立75周年慶祝典禮，並發表演說感謝國內沒有人確診新冠病毒及官兵的努力。（圖／美聯社／達志影像）
據《朝中社》報導，北韓（朝鮮）領導人金正恩 10 月 10 日出席於平壤舉行的勞動黨成立 75 周年慶祝典禮、閱兵儀式。這次閱兵儀式罕見在凌晨舉行，從播出的片段來看，全場的來賓、民眾以及金正恩本人都沒有戴口罩。金正恩在閱兵典禮上發表演說，一度激動落淚、幾次摘下眼鏡，表示朝鮮沒有人感染新冠病毒（ COVID-19 ），感謝士兵們在防疫和對應天災時發揮愛國主義。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國（南韓）新聞媒體密切關注朝鮮動態，包括罕見的夜間閱兵。（圖／美聯社／達志影像）
據韓國媒體報導，金正恩在談話中表示，朝鮮沒有人確診新冠病毒，所有人都健康的生活，對此非常感恩。今年朝鮮半島水災、颱風侵襲，朝鮮動員兵力進行抗洪救災工作，同時協助加各地的防疫工作，金正恩表示，許多人今年在艱苦的環境中奮鬥，在防疫、自然災害前線，軍民們發揮的愛國主義、獻身精神令人熱淚盈眶，他對此感到抱歉，也遺憾無法和官兵們一起度過光榮的夜晚。台下聽講的民眾，許多人都被金正恩的演講感動，淚流滿面。
▲（圖／翻攝自影片截圖）
▲朝鮮民眾被金正恩的演說感動。（圖／翻攝自影片截圖）
這次演講最受到外界關注的是，金正恩強調「朝鮮在遭攻擊時才會動武，而不會先發制人」，任何人威脅朝鮮國安、對朝鮮使用軍事力量，他會動用最強的攻擊反擊。韓國媒體指出，閱兵儀式罕見在凌晨舉行，參與的部隊包括騎兵縱隊、53個徒步連、22個機械化縱隊等，還有新公開的洲際彈道導彈，韓國軍方推測，新導彈的射程較「火星-15」長很多。

其他在閱兵儀式上展示的武器包括「朝鮮版伊斯坎德爾」（ Iskander ）短程導彈，並首次在儀式期間展示化學戰爭的防毒面具。

▲（圖／翻攝自影片）
▲朝鮮閱兵儀式上展示新的洲際導彈，韓國（南韓）軍方推測其射程比「火星-15」長很多。（圖／翻攝自影片）
 
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