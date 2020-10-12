影／越南妹眼中的台灣男生 「這舉動」讓她大讚超暖！
影／越南妹眼中的台灣男生 「這舉動」讓她大讚超暖！
四方報/綜合報導
calendar_today2020-10-12 17:40:21
隨著台灣與東南亞各國交流越來越頻繁，不少來自東南亞的學生、上班族來到台灣生活，也因此產生許多跨國情侶，台灣男生與越南女生組成的情侶黨更是十分常見。不過，不同國家的人有不同的戀愛觀，對於越南女孩來說，台灣男生與越南男生有什麼不同呢？一名來自越南、在台灣生活的 youtuber——XiaoYang 就拍攝影片頗析越南男孩與台灣男生在感情上的價值觀差異，讓網友直呼：「太精闢了！」
XiaoYang 首先提到，剛來台灣的時候觀察到台灣男生普遍都有個習慣，那就是與女生一起走在路上時會主動讓女生走在內側，讓她大讚這點真的超級貼心，第一次受到這個「禮遇」時感到非常訝異又溫暖，而越南男孩比較沒有這個習慣。她直呼：「一個小動作就可以打動女生的心！」此外，XiaoYang 也談到在「追女生」的時候兩國男生方式相差甚遠。越南男生追女生往往一追就是幾年；而台灣男生追女生的時間很短，且往往在第一次告白失敗後就會放棄，就算選擇繼續追，時間也不會拉太長。她說：「越南男生追女生就是累、很辛苦」，但台灣男生追女孩的速度有時也短到讓她「想暈倒」。
根據她的觀察，越南男生在追女生的期間會各種送禮物、送花；而台灣男生比較少送禮、籌備驚喜等。她說，有男生朋友跟她解釋道，不常送禮是因為還沒正式再一起，若付出太多時間或金錢成本，最後沒在一起的話，等於是一場空。XiaoYang 提到，來台灣後常聽台灣男生講一句話：「不要幫別人養老婆」大概就反映在送禮的觀念上。影片中，XiaoYang 還分享了其他有趣的觀察，一起來看看吧！訂閱 XiaoYang的頻道