教召年限擬延長？後指部：遴選以符合部隊需求為主

媒體報導，為因應敵情威脅推動後備改革，國防部除將教育召集自民國111年(2022年)起將調整為「1年1訓、1次14天」，更研擬將志願役、義務役後備軍人的選充年限，自8年調整成15年內。對此，

今（12）日表示，召訓

國防部長嚴德發日前在立院備詢時宣布，為推動後備改革將成立隸屬國防部的防衛動員署，並將全台18縣市地區後備指揮部合併到戰區編管，另7個後備旅將增加至12個，同時使用與常備部隊一致的裝備。教召訓練將改為1年1訓、1次14天，召訓人數預計從12萬人增加至26萬人。上述改革，預計在後（2022）年元月開始實施。