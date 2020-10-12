教召年限擬延長？後指部：遴選以符合部隊需求為主
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-12 16:52:12
媒體報導，為因應敵情威脅推動後備改革，國防部除將教育召集自民國111年(2022年)起將調整為「1年1訓、1次14天」，更研擬將志願役、義務役後備軍人的選充年限，自8年調整成15年內。對此，後備指揮部今（12）日表示，召訓以遴選符合部隊專長需求為主，無特定年限律定。
針對媒體報導「志願、義務役後備軍人，召訓年限擬延長至15年」，後備指揮部今日說明表示，為有效提升後備戰力，後備部隊編管以滿足後備戰力改革後各類型部隊作戰需求為考量，解除原編管8年之限制，採「後退先用，精選適員，固定編組，年年施訓」方式執行，以遴選符合部隊專長需求為主，無特定年限律定。後指部指出，有關後備部隊相關改革，一切以因應敵情威脅，強化後備戰力為重點，本部已編成專案小組，具體細節尚在討論規劃中，籲請國人支持，切勿臆測及作不實報導。國防部長嚴德發日前在立院備詢時宣布，為推動後備改革將成立隸屬國防部的防衛動員署，並將全台18縣市地區後備指揮部合併到戰區編管，另7個後備旅將增加至12個，同時使用與常備部隊一致的裝備。教召訓練將改為1年1訓、1次14天，召訓人數預計從12萬人增加至26萬人。上述改革，預計在後（2022）年元月開始實施。