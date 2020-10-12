護盤207天、台股漲逾4成　國安基金決議退場　

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護盤207天、台股漲逾4成　國安基金決議退場　

記者許家禎/台北報導

calendar_today2020-10-12 16:42:38｜update2020-10-12 16:55:44

▲台積電今（18）日填息，以314.5元開出，股價表現強勁，沒多久就來到315元，快速完成填息，也讓台股早盤表現較其他亞股強勁。（圖／NOWnews資料照片）
▲國安基金召開例行委員會議，認為我國疫情控制得宜，經濟成長表現相對較其他國家要好，雖然國際間有不確定因素，但寬鬆資金將持續支持全球股市活絡及經濟復甦，因此決議退場。（圖／NOWnews資料照片）
國安基金今（12）日召開例行委員會議，認為我國疫情控制得宜，經濟成長表現相對較其他國家要好，雖然國際間有不確定因素，但寬鬆資金將持續支持全球股市活絡及經濟復甦，因此決議國安基金自即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。
財政部指出，我國疫情控制得宜，各項政策有效引導景氣復甦，經濟成長表現相對較其他國家優異，現行國際政經不確定因素雖仍存，惟寬鬆資金將持續支持全球股市活絡及經濟復甦。
考量國安基金自109年3月19日起執行安定任務迄今，台股累計漲幅逾4成，業發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，現階段已無「國家金融安定基金設置及管理條例」第8條之「國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」情形。

因此經委員會共識決議，本基金自即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。財政部指出，基金幕僚單位將持續關注疫情發展及國際經濟情勢變動影響情形，必要時得隨時召開會議討論是否再授權執行安定市場任務。

財政部長蘇建榮今日早上出席立法院財政委員會受訪時表示，國安基金到第2季為止，總計護盤7億5,719萬元，但第3季並未加碼台股，而翻開國安基金護盤歷史時間表，自今年3月開始因新冠肺炎情勢進場護盤金額為歷年來最少。
國安基金第一次進場護盤為2000年3月第一次政黨輪替，護盤金額約542億元。同年10月國際原油大漲、核四停建，護盤金額1201億元。接下來2004年5月前總統陳水扁二顆子彈事件，護盤金額16.3億元。2008年9月金融海嘯600億元。2011年12月歐債危機424億元。2015年8月中國大陸經濟放緩股災，197億元。
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