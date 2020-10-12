護盤207天、台股漲逾4成　國安基金決議退場　

考量國安基金自109年3月19日起執行安定任務迄今，台股累計漲幅逾4成，業發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，現階段已無「國家金融安定基金設置及管理條例」第8條之「國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」情形。
因此經委員會共識決議，本基金自即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。財政部指出，基金幕僚單位將持續關注疫情發展及國際經濟情勢變動影響情形，必要時得隨時召開會議討論是否再授權執行安定市場任務。
財政部長蘇建榮今日早上出席立法院財政委員會受訪時表示，國安基金到第2季為止，總計護盤7億5,719萬元，但第3季並未加碼台股，而翻開國安基金護盤歷史時間表，自今年3月開始因新冠肺炎情勢進場護盤金額為歷年來最少。
國安基金第一次進場護盤為2000年3月第一次政黨輪替，護盤金額約542億元。同年10月國際原油大漲、核四停建，護盤金額1201億元。接下來2004年5月前總統陳水扁二顆子彈事件，護盤金額16.3億元。2008年9月金融海嘯600億元。2011年12月歐債危機424億元。2015年8月中國大陸經濟放緩股災，197億元。