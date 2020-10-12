廣編／50年製紙工藝淬鍊　頂級衛生紙市場最重磅新品問世

頂級衛生紙市場最重磅新品報到！看好頂級家用紙品市場成長潛力，國內家用紙領導品牌舒潔傾注50年精湛製紙工藝，推出市場最頂級「舒潔喀什米爾抽取衛生紙」，新品概念源自喀什米爾珍稀羊絨纖維所帶來的頂級厚柔感，結合獨家紙張輕壓花技術，打造出市場前所未見的鬆厚手感與緻柔膚觸，讓人倍感珍貴溫厚的四層設計，更徹底完勝市場所有家用紙品，品牌保守估計此一頂級新品將可為平緩的家用紙市場開創出一年高達上億元的極緻尊寵商機。

根據市場調查資料顯示，近幾年來台灣家用紙品市場整體穩定持平發展，但頂級市場獨具成長潛力，平均年成長率超越大盤。金字塔中高階層消費者對於日常使用的衛生紙品質展現出更高期待，包括更柔軟舒適的膚觸以及紙質更加厚實強韌不易破等等。長期雄霸頂級家用紙市場的舒潔品牌，今年適逢歡慶在台上市50周年慶，趁勢推出全新旗鑑級新品「舒潔喀什米爾抽取衛生紙」，展現衛生紙達人工匠之究極精神，每一抽產品皆完美演繹「厚實、柔軟、珍稀、高貴」四大特色，據了解，新品上市前的消費者測試中，八成以上受測者給予高度好評，認為新品帶來滿滿的寵愛呵護感。

品牌團隊表示，新品概念來自充滿高貴珍稀感的「喀什米爾羊絨」，生長在海拔一萬五千英呎喜馬拉雅高山上的羊群，晚秋時節會長出柔軟細緻的絨毛，質感溫厚細滑，為世人公認最頂級織料，品牌團隊結合50年製紙工藝，將紙漿纖維以仿羊絨級極細纖維交織手法，打造出頂級柔滑觸感，產品並通過皮膚科測試，敏感肌亦適用，每抽四層的溫厚手感，滿足消費者「安心擦拭、一張即淨」的期待。





舒潔喀什米爾頂級抽取系列十月初已於全國各大通路上市，高質感廣告也正於各大電視頻道與網路熱映中(https://reurl.cc/MdjVDK)，全系列共有羊絨級膚觸、大馬士革玫瑰香氛(全聯獨家)、以及乳木果精華(家樂福獨家)等三款同步上市，為慶祝新品上市，即日起至10月底止，包括家樂福、全聯、大潤發等通路相繼祭出新品嘗鮮價、買兩串現折50元等好康優惠，讓追求優質生活的消費族群，隨時一抽舒潔喀什米爾，無時無刻都能寵愛自己。 (*詳細促銷方案內容與期間須以通路公告為準；商品零售價格皆由通路獨立決定)



