NBA／爭冠失利明年再來！巴特勒告白：熱火是我的歸屬
NBA／爭冠失利明年再來！巴特勒告白：熱火是我的歸屬
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-12 17:05:36
儘管今(12)日輸球，總冠軍系列賽以2比4不敵湖人無緣奪冠，但熱火季後賽表現有目共睹，尤其球星「士官長」Jimmy Butler更是驚艷全場，賽後Butler告白隊友並表示忠誠，「這裡是我的歸屬。」
去年夏天，熱火通過先簽後換，從76人得到Butler的續約合同為4年1.42億美元頂薪合約，當時外界都看雖Butler，說他是放棄奪冠機會，而他也霸氣回應要大家等著看，熱火是相當有潛力的球隊。熱火相當爭氣地以東區第5種子前進季後賽，接連淘汰種子序較高的溜馬、頭號種子公鹿和塞爾提克，雖然最終無緣擊敗湖人封王，但Butler在總冠軍賽神勇表現令人折服，生涯首闖總決賽兩度繳出「大三元」，且這兩次就是熱火唯二的勝場。
較可惜的是，熱火其他主力Bam Adebayo、Goran Dragic因傷戰力大減，今天最終戰Butler也只拿到12分，外帶8籃板7助攻無緣逆轉。
今天賽後Butler表示，「我告訴教練們，我來熱火是為了贏下一座冠軍，今年沒做到，不想討價還價，下賽季就要做到。」並說，「熱火是我的歸屬，讓我開心笑的地方，希望能做這座城市有所貢獻。我們會回來的！」