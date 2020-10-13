鋼鐵龍頭多角化經營　中欣打造公園宅獲產業菁英青睞

中欣開發公司跨入住宅不動產業的第2件作品建案公開說明會，是由中欣開發公司總經理呂威璋與代售商廣誠國際實業公司總經理董上裕共同主持。
中欣開發公司總經理呂威璋表示，該公司秉持為社會大眾推出優質住宅之理念，再推出精緻公園住宅建案，也是該公司跨入住宅不動產業的第2件作品建案，一推出即獲產業菁英族的青睞。
呂威璋指出，該公司繼前(107)年12月推出高雄市亞洲新灣區之「欣灣時代」住宅大樓建案後，再瞄準橋頭區新市鎮，在緊鄰100公頃高綠覆率之高雄都會公園旁，打造2至4房的精緻公園住宅─「欣橋之心」公園住宅，為橋頭科學園區產業菁英族率先佈局宜居住家。
呂威璋並指出，高雄市橋頭區新市鎮，是內政部營建署統籌規劃的計畫特區，其中橋頭科學園區是總統蔡英文及高雄市長陳其邁全力推動的新世代台灣最核心科技產業重要指標，主要將引進半導體、智慧機械、AI、航太、機器人等創新科技產業，串連相鄰的南科、路科、楠梓加工區，形成台灣南部最重要的科技產業廊帶。
呂威璋進一步指出，橋頭新市鎮交通相當便利，鄰近台1省道和高雄捷運都會公園站、橋頭車站、中山高楠梓交流道等，加上生活機能趨於完善，擁有面積100公頃的都會公園等多個公園綠地，對於追求健康生活環境的現代人而言，是一個非常理想的生活環境。