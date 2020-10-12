女神秀智認錯初戀！男星居然「將錯就錯」　感情超展開

記者會上，秀智透露儘管是首次與南柱赫合作，但對方充滿能量，幫助自己迅速投入角色，兩人之間的默契火花相當棒。南柱赫則害羞表示，當初聽到要跟秀智搭檔時，覺得同年的兩人一起演青春新創科技的浪漫劇情，應該會產生很多火花，所以充滿了期待；儘管一開始很多橋段都是分開拍攝，但等到同框對戲時，兩人的默契確實可說是相當好。
念舊的秀智也感性透露與本劇的編劇、導演都是再度合作，難忘編劇朴惠蓮在自己戲劇處女作《Dream High》中的提攜，在拍《當你沉睡時》時又與編劇及導演吳忠桓再度合作；加上這次劇中認錯初戀，以及提到新創產業的題材新穎，讓她開心接下了這次的演出。
被問到為了詮釋角色做過何種努力時，南柱赫爆笑透露，為了飾演劇中笨拙無聊的人，其實不用什麼準備，只要看著鏡中的自己、輕鬆演出就好，並說這次飾演的「南道山」從不敢直視對方眼睛而且很容易緊張，特質根本就是自己無誤。秀智聽了之後立刻接話：「道山的個性相當單純，所以感覺道山已經『附身』在南柱赫身上了，不管是道山還是南柱赫，都給人一種相當單純惹人喜愛的感覺」。
《Start-Up：我的新創時代》描述夢想成為韓版賈伯斯，為了賺錢連大學都放棄不讀的徐達美（秀智 飾），錯把從沒談過戀愛的數學天才南道山（南柱赫 飾）當成自己長期以來的初戀「筆友」，然而南道山雖含著金湯匙出生，卻在創業後淪為魯蛇一無所有，但為了與徐達美將錯就錯下去，決定要出人頭地開始挑戰新創產業的故事。該劇與韓國同天播出，10月17日起每周六、日晚上10點在Netflix上線。