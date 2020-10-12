名家論壇》單厚之／笑掉大牙的「台灣間諜案」

看到鄉政顧問、協進會理事這樣的頭銜，多數台灣人應該都會覺得，這種層級不高、人數不多的組織，並沒有什麼重要性。極統跟極獨在台灣的政治光譜都是極少數，會加入類似組織的人，通常代表在藍綠兩陣營都吃不開。很難理解央視為何把這個一年前發生的案子，當成數百起共諜案的開場。
從「新聞聯播」播出的影片內容可以看出，中國官方也認為李孟居赴港聲援反送中，是為了累積政治資本，而不是真的為了刺探機密；李孟居原本對於風險的想像，最多也就是被香港遣返，然後就「大尾」可以選立委了。沒有想到，李孟居卻進到了深圳，不僅因為細故被關了一年多，如今還要在鏡頭前「被認罪」。
「新聞聯播」的內容指出，李孟居拍攝的影片「經過專業的間諜情報機關測算分析，是可以分析出整個部隊的人員數量，主戰裝備的情況」。這樣的描述，其實間接承認了李孟居並沒有拍到什麼驚人的內容，但央視仍然把他上綱到「台獨勢力」、甚至是民進黨政府有意為之。
姑且不論兩岸之間的軍事衝突與深圳的武警沒有任何的關係，即便在香港反送中的衝突中，武警最終也沒有在香港執法。李孟居的拍攝理論上違背了中國的法令，但斷不至於到需要關上一年、用央視專題來大肆宣揚的程度。
事發之後，部分媒體認為此舉是劍指蔡英文總統；但即便是號稱「欺騙」李孟居的枋寮鄉長陳亞麟在民進黨內都不算個咖，更遑論李孟居？如果按照央視所論的政治動機，這支影片其實正好炒高了陳亞麟、李孟居、台灣聯合國協進會的份量。
新聞聯播影片曝光之後，對於原本就厭惡中國的台灣人而言，其實是進一步中國沒有人權、不重視法治，加深了原本的厭惡；對中國沒有那麼多成見的人，也難免會加深對中國的疑慮，在未來的行為中儘可能的「趨吉避凶」，降低可能的風險。即便是一些對中國沒有那麼反感、希望維持兩岸交流管道的人，也無從替其辯護，看看國民黨、民眾黨的反應就可以知道。
從「統戰」的角度來看，李孟居案對統戰「有百害而無一利」。以中國對台灣的理解，也不至於不知道這個道理，或是天真的以為能藉此震懾台灣人民。
在央視播出這段新聞前，中國多個官方單位都發文要求公部門各單位、大學師生必須要收看該報導，並「組織學習相關文章」。由此看來，李孟居案看起來更像是「大內宣」的作為，以激起內部的民族主義情緒；或是以辦李孟居案，恐嚇香港的異議份子。反正台灣整體民意對中國的不滿已經到達一個高點，再多一點、少一點，其實並沒有太大的差別。
●作者：單厚之／資深媒體人
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