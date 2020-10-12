影／牽水「車藏」儀式！水災捲走上千人 習俗背後有洋蔥
影／牽水「車藏」儀式！水災捲走上千人 習俗背後有洋蔥
文/保庇NOW
calendar_today2020-10-12 22:00:00
清道光二十五年（西元1845年），農曆六月七日，台灣西南部遭逢颱風侵襲，傍晚雷雨大作，不只是山洪滾滾，就連沿海也慘遭海嘯淹沒，許多村莊在一眨眼間就被洪水吞沒，後人認為此為台灣開拓以來死傷最慘重的天災，稱為「金湖大水災」或「六七水災」。
六七水災的死傷人數無法準確計算，但粗估約有3000人（民間說法為7000人），當時朝廷遠在對岸，無法即時且有效率處理眾多遺體，隨著氣候慢慢進入夏季，曝曬在艷陽下的遺體，和水災過後雜亂髒污的環境，病菌很快就傳開了，傳染病肆虐，又帶走約3000人性命。後來道光皇帝下令，分別在四湖廣溝厝新庄仔、口湖下寮仔、口湖青蚶庄西南、下湖港大坵墳等四地挖掘大穴將遺體一同掩埋。在台灣的民間習俗中，超渡溺死者須透過「牽（車藏）儀式」，又稱「牽水（車藏）」，「車藏」這個字發音為ㄓㄨㄤˋ，也會以「狀」替代，台語則發音為ㄗㄥ，是竹製長圓筒狀的法器，共有三層分為上界、中界、下界，底色為白色的是用來超度溺水的亡者，紅色的一開始是超度死於難產的婦女，隨著時代的演變為死於血光之災的亡者也適用。
專門探討台灣民俗文化的知識型Youtube頻道【鬼man&阿道夫】便特別以影像完整紀錄雲林縣口湖鄉的「牽水（車藏）」儀式活動，透過鬼man的記錄、三龍法師的講解，帶領大家認識一場由過去的天災留下的民俗儀式，更可藉此看到台灣人的悲憫慈善，也能讓我們的後代子孫面對民俗一事更加慎重。（編輯：連宜方）
*本文內容由Youtube頻道【鬼man&阿道夫】授權提供，不得隨意改寫、轉載*