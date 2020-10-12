為鹿港旅遊加分 九曲巷環境改善工程拚明年春節前完工
為鹿港旅遊加分 九曲巷環境改善工程拚明年春節前完工
記者葉靜美/彰化報導
calendar_today2020-10-12 17:39:49
「鹿港鎮九曲巷等曲徑環境改善工程」已於近日開工，鹿港鎮長許志宏今（12）日前往後車巷視察新設路面灌漿作業，除了要求顧好工程品質之外，也希望施工單位掌握進度，在明年春節前如期完工，讓鹿港的幽靜曲巷更添古雅色彩。
鹿港鎮公所爭取交通部觀光局核定「鹿港鎮九曲巷等曲徑環境改善工程」，總經費1800萬元，用來辦理九曲巷周邊人行徒步區鋪面、排水改善，既有水溝蓋汰換更新等工程，以提升鹿港旅遊環境。許志宏指出，工程範圍包括後車巷、文開路32巷、埔頭街、瑤林街、大有街、從民族路至新盛街的九曲巷等，所擇定修繕路段皆以遊客使用徒步區為優先，面積約3400公尺，其中有新設鋪面段、鋪面整修段、以及清潔孔更換與鋪面整修段等，視不同情況來規劃設計。
許志宏表示，今年遭逢新冠肺炎疫情導致世界經濟重創，在這個大家都在拚觀光的時刻，希望藉由優化鹿港鎮人行徒步空間的景觀美質與服務品質，透過硬體建設營造及改善，全面提升休憩質量，讓鹿港的旅遊加分，重起昔日榮景，促使地方觀光產業走向永續發展。
鹿港自民國75年起進行以瑤林街與埔頭街為主的古蹟保存區修復工程，當時進行以「復舊」為主，採取舊時格局，民國80年完成，至今，古蹟保存區老街的鋪面已有卅年不曾進行修整工程，現有多處鋪面破損，局部修補後的色彩無法與原鋪面相符，高度也難以平順。
此外，老街與九曲巷部分水溝蓋因縫隙過大，密度高，有礙安全，影響歷史街區的景觀，最讓居民掛心的是路面平整度不足，遇雨容易積水，九曲巷部分排水溝堵塞等，都需要一併藉由修復工程來改善。許志宏說，考量古蹟之歷史氛圍，針對過多或不適合的硬體設施，如老舊損壞設施拆除等，也會藉由這次的修復工程予以減量及優化，希望通過設計概念，建置友善的旅遊服務設施，打造以人為本的友善旅遊環境。