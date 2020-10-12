獨／女嬰產後不治 婦科權威茂盛醫判賠2百萬元
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-10-12 17:49:47｜update2020-10-12 17:50:39
婦科權威茂盛醫院於105年為邱姓產婦接生時，女嬰因為泛發性血管內血液凝固症、帽狀腱膜下出血等，轉送中山醫院急救後死亡；女嬰父母認有醫療疏失而求償慰撫金1千萬元，台中地院本月5日宣判，施姓醫師使用真空吸引術過程，未善盡醫療上必要之注意與合理臨床專業裁量，判應連帶償賠女嬰父母精神慰撫金共2百萬元。
女嬰父母表示於105 年6 月20日至茂盛醫院產檢，隔日即依施姓主治醫師建議辦理住院待產，邱婦表示當時並無持續陣痛及便意，護理人員亦未教導拉梅茲呼吸法，且於子宮僅開7 公分，尚未全開之狀況下，施姓醫師23日即將她推入開刀房生產，過程中以吸引器將胎兒拉出，當時新生兒手腳癱軟，膚色呈紫色，施醫師以氧氣球壓讓女嬰呼吸，直到身體顏色恢復比較接近正常皮膚顏色，轉送至中山醫藥大學附設醫院進行急救，於同年7 月31日死亡。父母認為女嬰因醫師使用真空吸引器而受有頭部外傷血腫、帽狀腱膜下出血、顱骨骨折、缺氧性腦病變等傷害，且院方於邱婦之子宮頸口開約7 公分時，將其推入手術室，與一般常規不符，醫院之病歷紀錄亦未記載產婦開始用力後，胎兒進展之程度及子宮頸擴張狀況，其故意漏未記載，顯為掩蓋其犯罪事實。
施姓醫師答辯都是按照應有程序操作，再者，帽狀腱膜下出血為使用真空吸引所致併發症，其發生率為每4.6/1000次真空吸引，且依據統計，發生血腫後有30% 會發生嚴重併發症，12% 會死亡，此等併發症之產生及後續死亡結果，實非被告所得避免或防範，指出女嬰腦病變現象可能是受到母體巨細胞病毒之感染。衛生福利部醫事審議委員會鑑定書則指出女嬰之死亡，與巨細胞病毒應無關，女嬰之帽狀腱膜下出血，不排除與真空吸引器之使用有關。法官另發現病歷紀錄中，許多重要環節並未記載，例如未記載產婦子宮頸口開7公分時，至手術室用力協助生產後之產程進展狀況，亦未記載產婦開始用力後，胎兒進展之程度及子宮頸擴張狀況，致無法判斷施姓醫師使用真空吸引術過程及結果是否符合醫療常規，已違反醫療法之規定。