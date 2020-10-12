李孟居央視道歉 鄭文燦：中方製造假議題
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-10-12 17:45:54
屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居，昨(11)日晚間在央視節目中認罪，「我很抱歉，對祖國和國家造成傷害」，並指當時是被枋寮鄉長陳亞麟「騙」去香港參加反送中運動，桃園市長鄭文燦今(12)日參加活動會後受訪表示，李被中方塑造成是台灣間諜，並透過媒體認罪，看起來是被設計，證明這是中方在製造假議題。
中國官媒《央視》11日在「新聞聯播」節目指出，中國國安機關進行「迅雷2020」專項行動，破獲「數百起台灣間諜竊密案」，昨天首先播出自去年8月與外界失聯至今超過一年多的屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居，身穿282號紅色囚衣出現在鏡頭前「認錯」：「我覺得很抱歉，過去做了很多不好的錯事，也對祖國對國家或許有些傷害，我覺得暴力是絕對不對的，在任何的民主國家都是錯誤的，絕大的錯誤，必須要把那些暴力繩之以法」。對於李孟居被指是台諜一事，鄭文燦今天下午受訪表示，這個案子看起來有設計的狀況，李孟居是民間團體及鄉鎮市公所的顧問，不太可能負擔什麼任務，「我想在中方在製造假議題方面，由這裡可以得到證明。」央視報導指出，2019年香港爆發反送中抗爭後，台灣聯合國協進會候補理事陳亞麟去年7月底找到李孟居，計畫去香港聲援黑衣人，但臨行前陳亞麟突以「沒有請到假」為由缺席，8月18日李孟居獨自抵達香港，一落地就參與「反送中加油」行動，並第一時間將相關圖片發回台灣，第二天再進入深圳觀察武警集結情形，隨後被逮捕，並以涉嫌為境外刺探、非法提供秘密罪移送檢察院審查起訴。