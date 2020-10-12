中市「兒童卡」製作　議員痛批交通局欺騙議會

江肇國指出，日前市府推出新版的「市民優先」的公車優惠政策，許多議員建議應該將之前所做的花博卡直接轉為市民卡以結合使用，但市府一再否定這樣的提議，並且一意孤行堅持要製作「兒童卡」來發放，不過，交通局也曾表示，並非每位兒童皆需要兒童卡，如今卻執意製作的「兒童卡」，難道只想利用「發禮物」的作為，來讓市民認同政策嗎？
江肇國也表示，台中捷運將於今年底將耗盡資本，為了後續營運3月時才剛增資25億，不過中捷公司也推估，捷運通車後預估每年將虧損近10億的資金，市府為了達成自己的承諾，卻要一個需要增資的中捷公司來出資，這樣的作為根本就是「市府請客，中捷買單」。
陳淑華議員指出，在上次的專案報告質詢捷運公司董事長早就表明沒有針對學生有任何優惠，包括市政府自己提的專案報告裡面也只有提到單程票、團體票、敬老愛心票以及旅遊票，根本沒有半價卡，交通局今還在議會公然說謊、欺騙議會，要求議會應該要追究交通局的責任。
議員邱素貞也表示，葉昭甫局長才在9月底答詢表示，不是每個小朋友都需要，相關經費也還在研議，結果卻立刻公告上網，若以一張40元的卡片來計算，公告的841萬經費核算下來幾乎是18萬張餘張，台中市6至12歲的小朋友人數相當，可見市府的相關標案與預算早就有安排，只是在議會用打太極的方式來欺騙大家。
交通局表示，未來配合「乘車優惠、市民優先」新政策實施，針對6-12歲兒童，因目前一般銷售通路較不易購得半票卡，因此市府將主動提供6-12歲兒童(本市市民及本市就學的外縣市學生)「兒童交通卡」，家長可向學校申請，審核通過後將由學校發放兒童交通卡，兒童即可享有雙十公車優惠。