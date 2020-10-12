公費對象擔心打不到流感疫苗 疾管署：可以自費
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-10-12 17:44:20
公費流感疫苗開放施打已滿一周，但由於接種踴躍，有民眾擔心600萬劑公費疫苗不夠打。對此，疾管署表示，由於疫苗無法臨時加訂，擔心打不到公費疫苗的民眾，可以選擇施打自費疫苗，或是戴口罩、勤洗手等主動防疫措施。
衛生福利部疾病管制署今（12）日表示，自10月5日開放施打公費流感疫苗以來，截至昨日為止，接種數已達197.6萬劑，相較去年同期增加了27萬劑。對此，疾管署副署長莊人祥表示，公費流感疫苗接種本來第一週就會比較搶，現在供貨著重提供醫療院所，醫療院所還是希望大家預約，避免打不到的狀況。由於國內目前符合公費流感疫苗施打的對象，超過千萬人，意即以政府今年準備600萬劑疫苗來看，一定有符合公費資格，但卻無法打到公費疫苗者。對此，莊人祥解釋，歷年公費流感疫苗都是限量供應，流感疫苗都須提前向藥廠訂購，不太可能臨時臨時加訂，加上今年疫情影響，疫苗不可能隨叫隨有。莊人祥表示，到目前為止，台灣還沒有流感疫情發生，民眾如果打不到公費流感疫苗，可考慮自費疫苗，但估計民眾如果維持防疫新生活，戴口罩、勤洗手，今年可能不會有流感疫情。