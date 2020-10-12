李孟居間諜案 蘇貞昌嚴厲譴責未公開審判就抓人
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-12 17:52:59｜update2020-10-12 17:55:04
行政院長蘇貞昌12日下午視察國家電影及視聽文化中心新莊1期場館，面對日前大陸公布破獲數百起間諜竊密案件，李孟居在電視上懺悔事件，蘇貞昌表達嚴厲譴責，強調當事人消失一年多，家屬也不知情，根本沒有經過公開審判就認罪，希望大陸方面早日把當事人送回台灣。
大陸官媒央視11日在「新聞聯播」中報導，大陸國安機關近期打擊台灣間諜情報機關滲透破壞行動，破獲數百起間諜竊密案件，「打掉台灣間諜情報機關針對大陸佈建的間諜情報網絡，有效維護了國家安全和利益」，報導還稱，這次行動是中共國安機關繼「2018雷霆行動」後，針對台灣及其間諜情報機關的又一次重拳出擊。蘇貞昌表示，台灣走過白色恐怖年代，過去許多人消失，後來才知道被政府抓走了，就知道有公平、公開、透明和有人權的政府是多麼好，「我們不願意和中國統一，就是大陸隨便抓人，一年多才知道什麼罪名」。蘇貞昌說，大陸根本就是扣上莫須有的罪名，家屬根本不知道，也沒有辦法接見，沒有經過公開審判就認罪，這一切政府嚴厲譴責，希望早日把當事人送回來。