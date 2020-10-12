鴻海科技日將登場　預告影片釋出「轉型無限」

緊接著2月初宣布與裕隆簽署合作協議，推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態。董事長劉揚偉曾說，雙方的新合資公司將結合裕隆旗下華創車電的整車技術開發，以及鴻海在電子零組件的製造設計能力，發揮車輛研發與資通訊產業資源互補優勢，共同發展汽車相關業務，為汽車產業帶來創新模式。
而今日鴻海科技日影片文案也曝光，活動預告片，以未來科技想像藍圖為主軸，將「3+3∞」轉型理念透過科技風格動畫呈現，流動光束導入電路板，驅動各元件運作，有層次地傳遞出「3+3」設計意象，最後以「∞」呈現，象徵著轉型升級的鴻海在未來產業所創造的無限可能。
不過，鴻海除了跨入電動車、舉辦科技日展現能量外，外界也關注蘋果可望在台北時間14日的線上新品發表會推出首款5G版iPhone，市場認為新iPhone將掀起前所未見的換機潮，組裝廠之一的鴻海將是一大贏家。鴻海第3季合併營收約1兆2,908.82億元，季增14.4%，表現優於市場預期。
至於鴻海集團創辦人郭台銘雖早在中秋連假就赴美布局生技醫療事業，幕僚永齡基金會執行長劉宥彤澄清郭沒有要跟美國總統川普見面，但鴻海科技日「不會缺席」，預估郭台銘仍會以視訊或者預先錄影方式參與，就連活動開場都特別選擇10點18分，郭台銘生日數字登場。