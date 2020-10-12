影／2020彰化縣三山國王客家文化節　17日登場

2020彰化縣「三山國王客家文化節」於17日起一連兩天，將在溪湖鎮西安宮熱鬧登場，除邀集全縣39間三山國王廟前來共襄盛舉，還推出十多項動靜態展演活動，邀請全民前來體驗「福佬客」多元又精彩的文化內涵。

▲客家舞蹈為2020彰化縣「三山國王客家文化節」活動揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.12）

× ▲客家舞蹈為2020彰化縣「三山國王客家文化節」活動揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.12）

「濃情西安道龍神」2020彰化縣三山國王客家文化節，將於10月17、18日在溪湖鎮西安宮舉行，今(12)日上午於縣府中庭舉辦活動暖場會，彰化縣長王惠美及三山國王客家文化協會理事長胡祥畯、溪湖鎮長黃瑞珠等人與會。

王惠美表示，活動除了全縣39間三山國王宮廟117尊三山國王可以膜拜，溪湖鎮也非常好吃、好玩，包括知名的溪湖羊肉、溪湖糖廠、特殊的巫家捏麵館等，希望藉由這項活動行銷彰化，歡迎大家前來共襄盛舉，不論客家子弟或一般民眾，一起來深入了解客家文化與傳統。

王惠美指出，彰化縣的客屬族群約有23萬餘人，占全縣人口近18%，由於環境因素，許多客家傳統文化習俗式微，但信仰三山國王的傳統仍保留下來，因為三山國王是客家人的守護神，與客家族群來台歷史，有著密不可分的關聯，是客家族群的心靈信仰及寄託，見証客家先人開拓發展的歷史脈絡，彰化三山國王廟數量僅次於宜蘭縣，希望透過活動，延續傳承客家文化，讓台多元文化能相得益張。

王惠美說，彰化縣舉辦三山國王客家文化節已邁入第19年，今年活動在靜態部分結合地方客家民俗文物展出，展品皆由收藏家提供，共約200多件；動態部分有客家花布拼貼、美食研習、客家童玩製作體驗及客家舞蹈、歌謠、傳統技藝獅陣表演及彰化縣三山國王朝聖典禮等活動。

▲擂茶為客家人招待貴賓的一種茶點。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.12）

× ▲擂茶為客家人招待貴賓的一種茶點。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.12）

溪湖鎮長黃瑞珠表示，很高興連續兩年三山國王客家文化節在溪湖鎮辦理，感謝王縣長縣府團隊及三山國王客家文化協會、客委會、西安宮等單位用心努力，透過宗教保存客家文化，也透過活動讓客家人有歸屬感，讓更多人瞭解客家文化。