批康軒道歉「毫無誠意」 全教總持續抵制行動
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-12 18:18:46｜update2020-10-12 18:18:49
針對康軒今（ 12 ）日於勞資調解會議後所發聲明，全教總認為康軒只是對該員工致歉，卻未對董事長李萬吉的行為向社會大眾致歉，全教總批評康軒道歉「毫無誠意」，將持續抵制行動，除非董事長親自出面，就違反防疫規定、揪出吹哨者、霸凌員工等事件公開向社會大眾道歉並提出補救措施，否則不會停止。
全教總表示，康軒的惡行是違反社會大眾所認同的價值，且是由董事長親自下令執行，是一個不良的反教育行為，應該由董事長公開向社會大眾道歉。對於因霸凌而離職員工給與法定的資遣費和道歉，這本就是康軒公司的義務，看不出來該公司有認知錯誤，以及自我檢討並改進的誠意。全教總指出，犯錯的是董事長，要揪出吹哨者是董事長下的令，而霸凌員工的紙張在電梯口貼了兩天。倘若沒有高層的授意或認同，怎可能會出現在電梯口長達兩天。而康軒集團對這些事情僅以「一無所知」帶過，並未檢討董事長下令揪出吹哨者、並未檢討內部霸凌文化的產生，顯見該公司企圖以「已和受霸凌員工道歉」來呼攏社會大眾，掩蓋公司董事長的惡行。
全教總認為，康軒公司現在是「老大犯錯、小弟出面呼攏」，該公司甚至認為全教總「只聽單方面意見」、「未審先判」。全教總依據媒體報導認定康軒公司的惡行，康軒公司如果認為媒體報導錯誤，應該公開說明、指正媒體報導錯誤之處。該公司沒有糾正媒體報導，反指責全教總不瞭解實情。全教總認為這是企圖混淆視聽、汙衊全教總的烏賊戰法，更顯現該公司的不良企圖。因此，全教總認為該公司聲明根本不是道歉，只是為了轉移社會大眾注意、掩飾董事長惡行的移花接木手法。因此，全教總不能接受，相信社會大眾也不能接受，因此，全教總的抵制行動將會持續進行。