嘉義縣與台唐合作 第一座浮力式太陽光電廠今正式啟用
嘉義縣與台唐合作 第一座浮力式太陽光電廠今正式啟用
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-12 20:08:15
嘉義縣政府與台糖公司共同合作，委由台康日能開發第一座浮力式太陽光電廠，今(12)日在中埔鄉公館農場滯洪池正式啟用，行政院副院長沈榮津、經濟部次長曾文生、能源局長游振偉、嘉義縣長翁章梁及台糖公司董事長陳昭義等人皆受邀前往觀禮、見證。
今天啟用的第一座浮力式太陽光電廠，建置容量為4.36MW，每年發電量約可達6275753度(kWh)，發電效益約可提供1800戶家庭用電使用，可以減少3320噸的碳排放量，猶如335公頃的綠化造林吸碳量。未來嘉義縣政府將更積極配合中央政策推動綠能，預定在今年目標委托建置太陽光電發電系統容量為550百萬瓦，111年預估將達100%全縣綠能覆蓋率，114年朝向累積裝置容量1.2GW目標邁進。翁章梁表示，台康日能在嘉義縣公館滯洪池與溪墘滯洪池2處建置的容量總計上達25MW，約12億元投資額，義竹鄉溪墘農場滯洪池水面型電廠，也將在今年底掛表加入發電行列，象徵著台灣已經進入能源發展新技術外，也代表嘉義縣的轉型契機到來。
台康日能在公館農場滯洪池建置太陽能發電廠，同時也回饋鄰近的和興國小與和睦國小等2所小學，及和興村、和興社區發展協會；且台康日能未來在電廠營運方面，應允將優先聘用當地人員，促進在地就業，為能源轉型善盡企業社會責任與達成共贏局面。