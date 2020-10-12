嘉義縣與台唐合作　第一座浮力式太陽光電廠今正式啟用

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嘉義縣與台唐合作　第一座浮力式太陽光電廠今正式啟用

記者陳惲朋／嘉義報導

calendar_today2020-10-12 20:08:15

嘉義縣政府與台糖公司共同合作，委由台康日能開發第一座浮力式太陽光電廠，今(12)日在中埔鄉公館農場滯洪池正式啟用。(圖／記者陳惲朋攝）
▲嘉義縣政府與台糖公司共同合作，委由台康日能開發第一座浮力式太陽光電廠，今(12)日在中埔鄉公館農場滯洪池正式啟用。(圖／記者陳惲朋攝）
嘉義縣政府與台糖公司共同合作，委由台康日能開發第一座浮力式太陽光電廠，今(12)日在中埔鄉公館農場滯洪池正式啟用，行政院副院長沈榮津、經濟部次長曾文生、能源局長游振偉、嘉義縣長翁章梁及台糖公司董事長陳昭義等人皆受邀前往觀禮、見證。
今天啟用的第一座浮力式太陽光電廠，建置容量為4.36MW，每年發電量約可達6275753度(kWh)，發電效益約可提供1800戶家庭用電使用，可以減少3320噸的碳排放量，猶如335公頃的綠化造林吸碳量。未來嘉義縣政府將更積極配合中央政策推動綠能，預定在今年目標委托建置太陽光電發電系統容量為550百萬瓦，111年預估將達100%全縣綠能覆蓋率，114年朝向累積裝置容量1.2GW目標邁進。
▲行政院副院長沈榮津及嘉義縣長翁章梁等人一起正式啟動第一座浮力式太陽能發電廠。(圖／記者陳惲朋攝）
▲行政院副院長沈榮津及嘉義縣長翁章梁等人一起正式啟動第一座浮力式太陽能發電廠。(圖／記者陳惲朋攝）
翁章梁表示，台康日能在嘉義縣公館滯洪池與溪墘滯洪池2處建置的容量總計上達25MW，約12億元投資額，義竹鄉溪墘農場滯洪池水面型電廠，也將在今年底掛表加入發電行列，象徵著台灣已經進入能源發展新技術外，也代表嘉義縣的轉型契機到來。

台康日能在公館農場滯洪池建置太陽能發電廠，同時也回饋鄰近的和興國小與和睦國小等2所小學，及和興村、和興社區發展協會；且台康日能未來在電廠營運方面，應允將優先聘用當地人員，促進在地就業，為能源轉型善盡企業社會責任與達成共贏局面。
▲台康日能提供新台幣25萬元，分別回饋鄰近的和興國小與和睦國小等2所小學，及和興村、和興社區發展協會。(圖／記者陳惲朋攝）
▲台康日能提供新台幣25萬元，分別回饋鄰近的和興國小與和睦國小等2所小學，及和興村、和興社區發展協會。(圖／記者陳惲朋攝）
 
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