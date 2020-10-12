雲林產官學界合作　啟動智慧5G

張麗善說，目前縣府積極推動各項5G合作案，其中遠距醫療係藉由科技的導入，讓專科醫師跨越時間與空間的距離限制，快速回應臨床病人需求，而智慧救護則是藉由5G網路的高速、低延遲特性，由救護車上的消防員透過即時影像的傳輸，在醫師的導引下先進行緊急處置，也讓後送的醫師能提早了解狀況做好準備；此外，還運用體感互動與影像合成技術，讓民眾透過遊戲參與文化活動。
另外，近年來極端氣候型態及集中型災害事件日漸嚴重，颱風汛期間第一線人員需全力投入防汛工作，縣府採用物聯網資訊傳輸技術打造「智慧防汛整合平台」，利用相關技術協助掌握即時水情，並提高防汛救災時效，亦陸續建置「路面淹水感測器」，即時監測颱洪期間水情資訊變化，並回傳展示於「智慧防汛整合平台」，當積淹水情形超過警戒值時便進行推播警示，提醒防汛人員執行相關應變及民眾撤離作為，提升防救災應變能力。
此外亦加入「移動式抽水機智慧調度」功能，透過系統智慧演算進行抽水機組數量及相應退水時間的預估，以供救災決策時參考使用，未來將持續利用通訊技術以更快速更穩定的傳輸方式回傳各式水情及影像等高頻資料，期待藉由資訊技術的進步，佈建出更具效率且全方位無死角的智慧防汛預警機制。
中華電信雲林營業處總經理張文圖表示，中華電信5G開台後，為發揮5G服務特色及滿足客戶應用需求，陸續推出多項5G創新應用服務，中華電信一定全力以赴，支持張縣長及縣府團隊各項5G應用，並與雲林縣內產官學醫共同努力，打造雲林成為5G智慧城市。
臺大醫院雲林分院院長黃瑞仁說，偏鄉醫療最困難的就是醫療人才取得，台大雲林分院透過5G的建置，與中華電信、雲林縣政府衛生局多次沙盤推演，利用遠距醫療技術與所有長青食堂連線，執行智慧長照計畫，希望能照顧更多雲林偏鄉民眾，建構幸福健康快樂的雲林。
為讓民眾體會智慧5G科技，中華電信除於記者會場邊展示「多視角轉播」、「AR拍拍看」、「Hami VR」、「Hami雲端遊戲」等深受消費者喜愛的項目外，並邀請HTC、SONY、OPPO、VIVO、realme等5家品牌廠商提供5G手機展示與體驗。國內第一間設置智慧型機器人菁英人才訓練基地的雲林科技大學也到場展示機器人、虎尾科技大學則到場展示公共電力輔助自行車營運系統，讓民眾更瞭解5G科技應用發展。
今日「智慧5G新雲林」啟動記者會，包括縣長張麗善、縣議員賴淑娞、工策會總幹事許宇甄、中華電信雲林營業處總經理張文圖、中華電信行銷處協理陳建志、資策會副處長徐志浩、臺大醫院雲林分院院長黃瑞仁、雲林科技大學校長楊能舒、環球科技大學校長沈建華、虎尾科技大學副校長劉正達等人出席共襄盛舉。