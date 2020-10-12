羽球／BWF新規定 戴資穎明年初恐冒染疫風險出國比賽
羽球／BWF新規定 戴資穎明年初恐冒染疫風險出國比賽
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-12 18:53:06
BWF世界羽聯今(12)日頒布最新世界排名規定，和取得世界巡迴賽總決賽的方式，包含明天開打的丹麥公開賽在內將提供積分，不過要在世界排名解凍後才適用，而選手必須參加明年1月的2場亞州公開賽，才能取得年終賽資格，也代表我國球后戴資穎可能在疫情風險下仍需出國參戰。
由於2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情關係，自3月全英公開賽結束後世界巡迴賽全面停擺，BWF積極復賽，除了丹麥公開賽和幾場已經舉辦的國際賽將會提供世界排名積分，不過要等全面解凍後才適用，目前確切日期尚未出爐。因此2020年賽季剩餘的比賽種子排序和抽籤，將以3月17日前凍結的世界排名為準，包含明年1月的2站超級1000等級的亞洲公開賽。
BWF也因應疫情關係賽程大幅變動，訂定新的取得年終賽取得資格方式，選手須參加2場亞洲公開賽，才能獲得參賽資格，並要在指定時間內抵達比賽地泰國，若小戴要打年終賽就必須先到泰國參賽，疫情屆時是否受到控制仍未知。年終賽原定今年11月舉行，但因疫情延期到明年1月27至31日舉行，並新增兩站亞洲公開賽，分別於明年1月12至17日、以及1月19至24日登場，三大賽都在泰國舉辦。