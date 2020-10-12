2021金門馬拉松 老跑友優先報名
記者蔡若喬/金門報導
calendar_today2020-10-12 20:48:41
2021金門馬拉松，金門縣政府宣布將在2021年1月16、17日在金門大學登場。報名將採兩階段，第一階段10月16日下午6點開始，以原先報名2020金門馬拉松為優先；第二階段接受全球網路報名，預定10月26日下午6點開放報名。
金門縣府今天召開記者會說明馬拉松賽程，首日4.5公里健康休閒組，共限11,000名；次日則由競賽組：路跑組11.2公里1,800名、半程馬拉松21.0975公里3,800名及全程馬拉松42.195公里2,400名所組成。2020的賽事因疫情而成為我國第一場宣布停辦之賽事，所以主辦單位為了保障跑友，凡是報名2020年度者將可優先在10月16日報名，也可於報名時加購2020金門馬拉松限量紀念酒1瓶，加購另贈限量獎章1枚及大浴巾1條。
主辦單位說明2021年活動特色，首先會優化賽道，減少坡度路段提高舒適度，賽道也會經過金門慈湖、榮湖、太湖等美景，讓跑者用雙腳飽覽金門風光。今年並與國際知名品牌ASICS合作，選派專業選手擔任金門馬拉松配速員，協助跑者創佳績。另外，住宿問題方面，主辦單位也與立榮航空合作，提供跑者最完整的貼心服務，更與金門當地多家飯店、民宿、租車業者合作共襄盛舉，解決跑者們預訂機票、住宿、當地交通等問題。