嘉義縣再創觀光學院 上課時數認證將為提案補助參考
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-12 21:20:00
為讓農業的嘉義縣轉型為工農大縣，嘉義縣長翁章梁上任後，除積極爭取設立工業區吸引工商業來嘉外，也努力培養在地人才。前為提昇農業創國本學堂，現為協助觀光業者提升產業所需知能，今(12)日再創「觀光學院」，以時數認證作為補助提案參考。
翁章梁上任嘉義縣長，除積極開發馬稠後等工業區外，先後也為嘉義縣再爭取籌設公館與南靖等工業區吸引工商業來嘉投資，讓嘉義縣轉型為工農大縣；且為培養在地人才，設國本學堂提昇農業專才，今天再於朴子市的水道頭文創聚落，成立「觀光學院」及輔導中心，以協助觀光業者提升產業所需知能，以及提供文創聚落與文創業者厚植永續經營動力。縣府表示，發展文化觀光首要條件就是提供足夠的輔導資源，讓業者從基礎扎根，吸收最新產業知識，並與觀光產業的業者通力合作，一起提升產值與觀光量能，觀光學院以學科和術科特色教學，課程時間安排在9至11月，報名滿10堂課，就可領取觀光學院學習護照，透過時數認證，未來可作為提案競爭型補助的參考。
文化觀光局長許有仁說，今年首辦觀光學院，將針對業者需求規劃「電子商務」、「自媒體行銷」、「旅宿標竿學習」、「餐飲實務」等四大主軸開課程，且首創移地式教學，將分別在隙頂集會所、中埔鄉公所、創新學院、樹木銀行和稻江烹飪教室等地進行異地授課，多樣實務性教學，提升觀光業者的軟實力。翁章梁指出，觀光產業需要更多專業旅遊服務工作者投入，嘉義縣的觀光產業無論在民宿、微旅行、慢旅都做得很好，尤其有很多第二代投入創新與觀念經營後，政府更應適時注入資源，透過開設學院，提供業者沈澱、充電與學習機會，讓觀光產業繼續往前走。