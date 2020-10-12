雲林鄭太吉2主嫌延押　檢察長強調對暴力事件零容忍

主任檢察官江金星指出，鄭嫌自稱「雲林鄭太吉」前於107年5月間，即因教唆旗下多名成員從事電信詐欺、毒品販售、槍擊、妨害自由、傷害等犯罪行為，經查緝到案並由本署檢察官提起公訴，歷經偵查、審理中之羈押期間逾一年，始經雲林地院於108年5月間裁定交保。
江金星指出鄭嫌交保釋放後，仍不知悔改，在雲林縣地區，招募邱嫌綽號「雞仔」、周嫌綽號「阿猴」、黃嫌綽號「阿寶」、巫嫌綽號「小5迪」、涂嫌、郭嫌綽號「皮皮」、葉嫌、陳嫌、簡嫌、傅嫌綽號「小羊」、黃嫌綽號「小螞蟻」等人，共同基於組織犯罪等犯意聯絡。
江金星說，該等籌組「鄭氏企業」之暴力犯罪集團，對內及對外均以「公司」組織型態行事，且鄭嫌為整合及獨佔斗六、虎尾地區毒品咖啡包、愷他命等毒品市場利益，遂教唆周嫌等上開集團成員，對非渠旗下販毒藥頭，藉端施暴及奪取毒品，實際上亦指揮、教唆上開集團等成員涉及多起犯行。
被告鄭嫌等10人共同基於組織犯罪等犯意聯絡，籌組「鄭氏企業」、「公司」暴力犯罪集團，顯以組織之型態來經營及從事渠等上開所為之各式犯罪行為，故核被告鄭嫌所為，實係犯組織犯罪防制條例第3條第l項前段之發起犯罪組織罪嫌；被告邱嫌等9人所為，均係犯同條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪嫌。
全案查扣之自用小客車7部（奧迪R8、賓士、BMW、福特野馬等）、防彈衣、武士刀、番刀、棍棒、彈簧刀、大榔頭、空氣長槍、行動電話、筆記型電腦及安非他命、毒咖啡包等贓物，分別係犯罪所得、犯罪工具及違禁物，並請求依法沒收。
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