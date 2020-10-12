秋冬蕉Q彈嘗鮮好時機　立委行銷雲林優質香蕉

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

秋冬蕉Q彈嘗鮮好時機　立委行銷雲林優質香蕉

記者蘇榮泉/綜合報導

calendar_today2020-10-12 20:49:53

秋冬蕉Q彈嘗鮮好時機
▲農委會與立委劉建國協助雲林蕉農賣出香蕉。（圖／記者蘇榮泉攝）
雲林地區秋冬蕉即將上市，農委會與立委劉建國除了促成「外銷、內銷、加工」三箭措施，還共同攜手媒合台電、台糖、台鹽、中鋼及各公民營企業團體踴躍採購雲林地區優質香蕉，以產地冷藏直送宅配到府服務，協助雲林蕉農行銷香蕉，截至12日止，已採購2,910箱，總計4萬3,650公斤香蕉。
▲以產地冷藏車輛直送宅配到府服務。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.12）
▲以產地冷藏車輛直送宅配到府服務。（圖／記者蘇榮泉攝）
今天農委會農糧署中區分署長姚士源、專委陳怡帆一同出席，除了三箭措施，還力推第四箭「媒合公民企業大訂單」，以「產地冷藏直送、宅配到府」服務來大力行銷，9月媒合公民營企業採購的2,910箱，已經從9月28日起就陸續出貨；另外在台灣高鐵、中華電信及臺灣港務公司等各公營事業及企業再次熱情加碼熱烈響應下，大訂單也陸續加入，5,000箱也都在準備中。
分署長姚士源說，當然這樣的採購還不夠，雲林蕉農很認真辛苦栽種出甜、Q、香、又營養的秋冬蕉，也希望其他國民營企業與鄉親好朋友作伙來團購，歡迎大家用新台幣來支持、疼惜蕉農！

▲分署長姚士源已鼓勵國軍副食、監所團膳、農會超市加強採購。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.12）
▲分署長姚士源已鼓勵國軍副食、監所團膳、農會超市加強採購。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.12）
立委劉建國指出，雲林秋冬蕉即將陸續上市，由於中秋過後早晚溫差大，香蕉生長速度減緩，山區的香蕉口感會變Q彈，風味更佳，把握嘗鮮好時機。另在農委會今年陸續推動香蕉外銷、內銷及加工等三箭措施後，雲林香蕉立即被各企業團體優先下單，因此推薦雲林在地最優質的香蕉給推薦大眾一同品嚐美味。

分署長姚士源表示，在劉建國委員的督促下，今年外銷措施方面，截至10月11日，計執行3,354公噸，較去年同期增加26%。國內行銷部分，鼓勵國軍副食、監所團膳、農會超市加強採購等已執行590公噸。加工處理部分，鼓勵加工業者產製香蕉加工品，計執行55公噸。加上各地企業均紛紛加入採購行列，蕉價相對平穩。
為確保雲林蕉農收益，農委會與立委劉建國攜手媒合公私部門企業團購，並輔導產地以每公斤12元收購優級青香蕉，經催熟加工為黃香蕉後，以每箱15公斤450元（含運費），截至本（12）日止，已訂購2,910箱。
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

覺得哪位金曲獎獲獎者最實至名歸？

覺得哪位金曲獎獲獎者最實至名歸？

繼續作答
夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

繼續作答
蔡依林高雄巡演重啟還加場！您希望可以看到哪位特別來賓與蔡依林一起合唱？

蔡依林高雄巡演重啟還加場！您希望可以看到哪位特別來賓與蔡依林一起合唱？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀