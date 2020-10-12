秋冬蕉Q彈嘗鮮好時機　立委行銷雲林優質香蕉

今天農委會農糧署中區分署長姚士源、專委陳怡帆一同出席，除了三箭措施，還力推第四箭「媒合公民企業大訂單」，以「產地冷藏直送、宅配到府」服務來大力行銷，9月媒合公民營企業採購的2,910箱，已經從9月28日起就陸續出貨；另外在台灣高鐵、中華電信及臺灣港務公司等各公營事業及企業再次熱情加碼熱烈響應下，大訂單也陸續加入，5,000箱也都在準備中。
分署長姚士源說，當然這樣的採購還不夠，雲林蕉農很認真辛苦栽種出甜、Q、香、又營養的秋冬蕉，也希望其他國民營企業與鄉親好朋友作伙來團購，歡迎大家用新台幣來支持、疼惜蕉農！
立委劉建國指出，雲林秋冬蕉即將陸續上市，由於中秋過後早晚溫差大，香蕉生長速度減緩，山區的香蕉口感會變Q彈，風味更佳，把握嘗鮮好時機。另在農委會今年陸續推動香蕉外銷、內銷及加工等三箭措施後，雲林香蕉立即被各企業團體優先下單，因此推薦雲林在地最優質的香蕉給推薦大眾一同品嚐美味。
分署長姚士源表示，在劉建國委員的督促下，今年外銷措施方面，截至10月11日，計執行3,354公噸，較去年同期增加26%。國內行銷部分，鼓勵國軍副食、監所團膳、農會超市加強採購等已執行590公噸。加工處理部分，鼓勵加工業者產製香蕉加工品，計執行55公噸。加上各地企業均紛紛加入採購行列，蕉價相對平穩。
為確保雲林蕉農收益，農委會與立委劉建國攜手媒合公私部門企業團購，並輔導產地以每公斤12元收購優級青香蕉，經催熟加工為黃香蕉後，以每箱15公斤450元（含運費），截至本（12）日止，已訂購2,910箱。