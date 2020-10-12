全程陪同 蘇貞昌、侯友宜互動密切低頭說悄悄話
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-12 20:48:08
行政院長蘇貞昌12日到新莊視察國家影視文化中心，身為地主的新北市長侯友宜臨時增加行程，全程陪同蘇貞昌，並且一起受訪，在蘇抵達前，侯在門口等候多時，蘇一下車，兩人熱情招呼，不時拍侯肩膀，兩人在聽取簡報前更是交頭接耳說悄悄話，互動相當密切。
蘇貞昌和侯友宜在2018年新北市長選舉對壘，各自代表民進黨和國民黨出征，結果老縣長蘇貞昌輸了超過20萬票，但敗選後反而高升行政院長，成為侯友宜的頂頭上司，兩人關係格外敏感。最近幾個月蘇貞昌到新北，侯友宜並未陪同，但12日臨時增加行程，以地主身分到新莊國家影視文化中心，不僅提早抵達，還站在門口與民進黨立委和市議員一起等候，站了10多分鐘，等蘇貞昌車隊抵達下車，兩人互動相當熱情，有說有笑。
在蘇貞昌受訪時，侯友宜也陪同在側，談到2018新北市長選舉，蘇貞昌說，雖然競選的時候有競爭，「而且他贏了，我們都尊重新北市民的民主決定，但新北就是新北，我也是新北市民，那我在中央、侯市長在新北，大家一起努力把要做的事情好好做好」，蘇貞昌一面講，一面拍拍侯友宜的肩膀，兩人互動熱絡。接著蘇侯一同前往會議室，在簡報開始之前，兩人又互咬耳朵，說了不少悄悄話，簡報結束之後，兩人又連袂上樓，一起參觀影視文化中心，可以看得出來，兩人都心情不錯，待了一個半鐘頭才離開。