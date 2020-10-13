NOW早報／疫情趨緩最想去哪國玩？網一面倒力推「1聖地」

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NOW早報／疫情趨緩最想去哪國玩？網一面倒力推「1聖地」

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-13 06:00:00

▲隨著新冠肺炎疫情反彈，歐洲多國被迫祭出更多防疫措施。圖為近日巴黎地鐵站，規定乘客須配戴口罩。（圖／美聯社／達志影像）
▲有網友在PTT發問「如果疫情趨緩能出國想去哪？」沒想到網友竟一面倒力推1聖地，直言「那個地方離台灣近，玩法又多」。（圖／美聯社／達志影像）

疫情趨緩能出國想去哪？網一面倒力推1聖地：玩法多又近

因新型冠狀肺炎疫情，許多人想出國旅遊只能延後。因此近日就有網友在PTT發文詢問大家「如果疫情趨緩能出國想去哪？」沒想到網友竟一面倒力推1聖地，直言「那個地方離台灣近，玩法又多」，引起熱議。

有網友在PTT WomenTalk板上發文回應一篇「如果明年能出國，大家要去哪裡玩？」的文章，他表示「今年完全不能出國，感覺缺了什麼？好像『很多東西沒看』、『很多東西沒吃』、『很多東西沒體驗』」，並好奇詢問大家「如果明年能出國，大家要去哪裡玩？」怎料貼文一出，立刻引起網友熱論，許多人一面倒留言「只想去日本」、「我身邊的一群男生朋友都去日本玩，走只有男生才會去的行程嘿嘿嘿」、「很想去日本」、「會日文而且日本又近玩法又很多種」、「就先去日本啊，好想去東京看奧運」、「絕對日本啊，日本北陸、中部、富士五湖、奧日光、輕井沢、伊豆、箱根」、「一定飛日本，我要去賞櫻、看奧運，我在日本的朋友都寫信來邀請我了」。

▲日本。（圖／取自Pxfuel）
▲日本。（圖／取自Pxfuel）
今日天氣／大台北山區、宜花雨勢明顯！中南部日夜溫差大

今（13）天持續受東北風及颱風外圍環流影響，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率，晚起花蓮地區亦有局部大雨發生的機率，請大家要特別留意，至於中南部地區則維持多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨；氣溫方面，各地深夜至清晨較涼，約23至25度，白天北部及宜花地區高溫約28至30度，其他地區約31至33度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請視溫度的變化適時調整穿著。

新冠疫苗明年Q1來台　台灣東洋喜獲代理

台灣東洋藥品昨（12）日表示，該公司已經獲得德國BioNTech（簡稱BNT）新冠肺炎疫苗的代理權，台灣東洋董事長林全指出目前BNT疫苗已經進入第三期臨床試驗，預期將在明（2021）年第一季到貨。

▲台灣東洋藥品宣布獲德國BNT授權，預計將於明年第一季引進新冠肺炎疫苗。圖右為該公司董事長林全，圖左為總經理施俊良。（圖／翻攝自NOWnews直播畫面）
▲台灣東洋藥品宣布獲德國BNT授權，預計將於明年第一季引進新冠肺炎疫苗。圖右為該公司董事長林全，圖左為總經理施俊良。（圖／翻攝自NOWnews直播畫面）

中國「增強防台意識」？指示各大學、機關收看央視台諜案

中國《中央電視台》（央視）11日報導稱，中國國家安全機關組織「迅雷-2020 」專項行動，破獲數百起「台灣間諜」情報機關竊密案，其中一名被逮捕的台灣人李孟居被指指是別有用心的「商人」，其認罪的畫面在央視上被播出。北京當局早前通知各大學、高校安排師生收看這則報導，並組織學習相關文章，根據中國社群媒體的討論，有部分企業也收通知。

▲有中國網友在網路上貼出公司內部群組的通知，指示觀看相關報導。網友截圖內容顯示，節目原訂於10月10日播出。（圖／翻攝自微博）
▲有中國網友在網路上貼出公司內部群組的通知，指示觀看相關報導。網友截圖內容顯示，節目原訂於10月10日播出。（圖／翻攝自微博）

北韓罕見夜間大閱兵　金正恩致詞落淚：感恩國內零確診

據《朝中社》報導，北韓（朝鮮）領導人金正恩10月10日出席於平壤舉行的勞動黨成立75周年慶祝典禮、閱兵儀式。這次閱兵儀式罕見在凌晨舉行，從播出的片段來看，全場的來賓、民眾以及金正恩本人都沒有戴口罩。金正恩在閱兵典禮上發表演說，一度激動落淚、幾次摘下眼鏡，表示朝鮮沒有人感染新冠病毒（COVID-19），感謝士兵們在防疫和對應天災時發揮愛國主義。

▲北韓（朝鮮）領導人金正恩出席勞動黨成立75周年慶祝典禮，並發表演說感謝國內沒有人確診新冠病毒及官兵的努力。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓（朝鮮）領導人金正恩出席勞動黨成立75周年慶祝典禮，並發表演說感謝國內沒有人確診新冠病毒及官兵的努力。（圖／美聯社／達志影像）

再戰世界紀錄？文化大學彩虹高掛2小時　吳聖宇曝光原因

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，中國文化大學的彩虹持續發生中，從昨（12）日早上7：10分開始，已經維持了2個多小時，而文化大學在2017年也曾出現超過8小時58分鐘的彩虹，更打破了金氏世界紀錄。對此，吳聖宇曝光原因，他在臉書表示，由於昨天底層東北風到偏東風導致陽明山北側水氣充足，台北盆地西南側又有些放晴的陽光，因爲這些因素，讓他直言「看起來是有利於彩虹持續發生的條件，有時間的朋友可以去看看囉！」（編輯：許苡晴）

▲天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在臉書表示文化大學彩虹持續發生中。（圖／翻攝自《天氣職人-吳聖宇》）
▲天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在臉書表示文化大學彩虹持續發生中。（圖／翻攝自《天氣職人-吳聖宇》）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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