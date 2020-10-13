NOW早報／疫情趨緩最想去哪國玩？網一面倒力推「1聖地」

疫情趨緩能出國想去哪？網一面倒力推1聖地：玩法多又近

因新型冠狀肺炎疫情，許多人想出國旅遊只能延後。因此近日就有網友在PTT發文詢問大家「如果疫情趨緩能出國想去哪？」沒想到網友竟一面倒力推1聖地，直言「那個地方離台灣近，玩法又多」，引起熱議。

有網友在PTT WomenTalk板上發文回應一篇「如果明年能出國，大家要去哪裡玩？」的文章，他表示「今年完全不能出國，感覺缺了什麼？好像『很多東西沒看』、『很多東西沒吃』、『很多東西沒體驗』」，並好奇詢問大家「如果明年能出國，大家要去哪裡玩？」怎料貼文一出，立刻引起網友熱論，許多人一面倒留言「只想去日本」、「我身邊的一群男生朋友都去日本玩，走只有男生才會去的行程嘿嘿嘿」、「很想去日本」、「會日文而且日本又近玩法又很多種」、「就先去日本啊，好想去東京看奧運」、「絕對日本啊，日本北陸、中部、富士五湖、奧日光、輕井沢、伊豆、箱根」、「一定飛日本，我要去賞櫻、看奧運，我在日本的朋友都寫信來邀請我了」。



▲日本。（圖／取自Pxfuel） 今日天氣／大台北山區、宜花雨勢明顯！中南部日夜溫差大





今（13）天持續受東北風及颱風外圍環流影響，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率，晚起花蓮地區亦有局部大雨發生的機率，請大家要特別留意，至於中南部地區則維持多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨；氣溫方面，各地深夜至清晨較涼，約23至25度，白天北部及宜花地區高溫約28至30度，其他地區約31至33度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請視溫度的變化適時調整穿著。





新冠疫苗明年Q1來台 台灣東洋喜獲代理





台灣東洋藥品昨（12）日表示，該公司已經獲得德國BioNTech（簡稱BNT）新冠肺炎疫苗的代理權，台灣東洋董事長林全指出目前BNT疫苗已經進入第三期臨床試驗，預期將在明（2021）年第一季到貨。



▲台灣東洋藥品宣布獲德國BNT授權，預計將於明年第一季引進新冠肺炎疫苗。圖右為該公司董事長林全，圖左為總經理施俊良。（圖／翻攝自NOWnews直播畫面）

中國「增強防台意識」？指示各大學、機關收看央視台諜案





中國《中央電視台》（央視）11日報導稱，中國國家安全機關組織「迅雷-2020 」專項行動，破獲數百起「台灣間諜」情報機關竊密案，其中一名被逮捕的台灣人李孟居被指指是別有用心的「商人」，其認罪的畫面在央視上被播出。北京當局早前通知各大學、高校安排師生收看這則報導，並組織學習相關文章，根據中國社群媒體的討論，有部分企業也收通知。



▲有中國網友在網路上貼出公司內部群組的通知，指示觀看相關報導。網友截圖內容顯示，節目原訂於10月10日播出。（圖／翻攝自微博）

北韓罕見夜間大閱兵 金正恩致詞落淚：感恩國內零確診





據《朝中社》報導，北韓（朝鮮）領導人金正恩10月10日出席於平壤舉行的勞動黨成立75周年慶祝典禮、閱兵儀式。這次閱兵儀式罕見在凌晨舉行，從播出的片段來看，全場的來賓、民眾以及金正恩本人都沒有戴口罩。金正恩在閱兵典禮上發表演說，一度激動落淚、幾次摘下眼鏡，表示朝鮮沒有人感染新冠病毒（COVID-19），感謝士兵們在防疫和對應天災時發揮愛國主義。



▲北韓（朝鮮）領導人金正恩出席勞動黨成立75周年慶祝典禮，並發表演說感謝國內沒有人確診新冠病毒及官兵的努力。（圖／美聯社／達志影像）

再戰世界紀錄？文化大學彩虹高掛2小時 吳聖宇曝光原因





天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，中國文化大學的彩虹持續發生中，從昨（12）日早上7：10分開始，已經維持了2個多小時，而文化大學在2017年也曾出現超過8小時58分鐘的彩虹，更打破了金氏世界紀錄。對此，吳聖宇曝光原因，他在臉書表示，由於昨天底層東北風到偏東風導致陽明山北側水氣充足，台北盆地西南側又有些放晴的陽光，因爲這些因素，讓他直言「看起來是有利於彩虹持續發生的條件，有時間的朋友可以去看看囉！」（編輯：許苡晴）