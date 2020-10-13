嘉義市表揚各行各業優秀青年 黃敏惠：好的力量要被看見
嘉義市表揚各行各業優秀青年 黃敏惠：好的力量要被看見
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-13 10:35:15
因受新冠肺炎疫情的影響，嘉義地區原訂於3月要慶祝329青年節，表揚來自消防、農民、教育、中小企業與志工等，各行各業薦舉出來的優秀青年，延到昨(12)日晚在鈺通大飯店舉辦；計有郭婉容等71位優秀青年，受到嘉義市長黃敏惠親自表揚。
獲表揚優秀青年當中，嘉義縣郭婉容小姐曾擔任108年嘉新國民中學志工團副團長，擁有積極正向的工作態度及良好的人際關係，於業務行銷領域亦有十分亮眼的表現；嘉義市唐有建先生曾獲頒嘉義市108年度好人好事代表，他所設立的品堯餐廳也榮獲2019麥當勞全球公益服務獎-全球志工獎第一名的國際殊榮，並將參與全國大會的表揚。教育處處長林立生表示，今年活動的主題為「創造新樂譜，青年我做主」，期許能透過此次的活動肯定優秀青年，激發青年對社會的關懷與愛，肯定自我、關懷弱勢，傳承愛鄉愛土的情懷；表揚活動中邀請學校特色社團演出，秀出年輕人的青春活力，驕傲展現屬於嘉義人的青年之光。
黃敏惠指出，好的力量要被看見，獲表揚的優秀青年們，在各行各業展現專長，更為國家社會社區貢獻與付出，台灣需要這樣正向的力量，不僅是楷模，更是讓社會進步、邁向更好未來的最大動力。
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