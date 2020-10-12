央視再播台諜案　稱卓榮泰前助理鄭宇欽「抹黑祖國」被捕

《央視》節目稱，鄭宇欽在台灣讀研究所（淡江大學國際事務與戰略研究所）時，對情報學產生濃厚的興趣，撰寫有關中國大陸議題的專門論文，想藉此進入台灣政壇。福建漳州市國安局警察指控，鄭宇欽曾透露想進入「總統府前三排」的位置，後來他前往捷克查理大學攻讀博士協會，與台北經濟文化處代表、在國安局任職的李雲鵬接觸。
《環球時報》報導稱，鄭宇欽出生於 1997 年高雄，曾任民進黨前主席卓榮泰的助理，2004年起長期在捷克活動，案發前為捷克查理大學教授，2015年，鄭宇欽在捷克發起成立「中歐政治經濟研究所」並自封所長。2008 年回到台灣後，鄭宇欽與一名記者呂家嘉聯繫，並為「軍情單位外圍組織」復興廣播電台工作。報導稱，呂家嘉的真實身份是「台灣軍情局制內間諜」。
為完成任務，鄭宇欽 2011 到 2013 年先後 4 次到中國大陸參加學術會議。漳州市國安局警察稱，鄭宇欽有意識地觀察所接觸的人，替台間諜機構物色可發展的專家學者「他跟專家學者談完話後，會把每個人的性格特點，所從事的領域，研究內容等信息跟台諜一五一十地報告，還會主動提出如何使用此人的想法」。
後來，呂家嘉又將一個名叫「Vicky」的同事引薦給鄭宇欽，稱 Vicky 就是他的承辦人。報導稱， Vicky 的真名是「陶致蓁」，也是台軍情局的制內間諜。面對 Vicky 對情蒐能力的質疑，鄭宇欽提出，如果在捷克成立一個研究所，把名氣打出去，就能有機會參加歐盟的一些會議，於是成立了「中歐政治經濟研究所」並自封所長。
《央視》節目稱，2017 年鄭宇欽收到歐洲安全與合作理事會（歐安組織，OSCE ）邀請，在維也納參加大型學術會議，把資料傳給 Vicky 後，他即收到 1 萬美元的獎勵。鄭宇欽稱「我們都知道台灣在 1971 年以後很多會議基本上都不被允許參加，很多台灣的駐外人員、基本上都是打擦邊球，我們也都知道台灣的所謂『外交人員』寫的都是抄當地僑報的東西，只是沒有人點破，但他們（台情治機關）終於看到了曙光，有人真金白銀地把整個國際組織（會議）所反映的東西反饋給他們」。鄭宇欽稱「我們通過一個閱後即焚的軟件（ 應用程式，App），這樣的話，在追查上可以做到零證據」。
《環球時報》指，鄭宇欽因涉嫌間諜罪在進入大陸時被國家安全機關逮捕，在供述時，他承認「沒有一個國家能夠允許有人主張分裂國土，我是明白的，我做的這個事情對大陸是有傷害的」。鑒於鄭宇欽從事間諜情報活動的事實清楚、性質明確，國家安全機關以涉嫌間諜罪將案件移送檢察院審查起訴，以追究鄭宇欽的刑事責任。