央視再播台諜案　稱卓榮泰前助理鄭宇欽「抹黑祖國」被捕

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

央視再播台諜案　稱卓榮泰前助理鄭宇欽「抹黑祖國」被捕

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-12 21:53:34｜update2020-10-12 21:59:34

▲（圖／翻攝自央視CCTV影片）
▲中國官媒央視10月12日播出的「台諜案」內容，指民進黨前主席卓榮泰前助理鄭宇欽是間諜。（圖／翻攝自央視CCTV影片）
中國官媒《央視》昨（ 11 ）日起開始連 3 天播出有關「台灣間諜」案的內容，稱國家安全機關組織「迅雷-2020 」行動，破獲數百起「台諜」情報機關竊密案，昨日第一起內容是屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居。央視今（ 12 ）日晚間「焦點訪談」節目中稱，民進黨前主席卓榮泰前助理鄭宇欽是間諜，先後為台灣國安局、軍情局等情治單位發展針對中國情報收集，試圖在捷克等國策反（中國）大陸人員、挑撥抹黑祖國大陸與其他國家外交關係。
中國《央視》以「『學者』的特殊任務」為題，指鄭宇欽因為對中國從事間諜情報活動，被國家安全機關逮捕，且該案已經進入法院的審理程序。節目稱，鄭宇欽案是 2016 年蔡英文上台以來抹黑中國大陸的典型例子。
▲中國官媒央視，10月12日播出的「台諜案」內容，指民進黨前主席卓榮泰前助理鄭宇欽是間諜。（圖／翻攝自央視CCTV影片）
▲中國官媒央視的節目中有多個有關鄭宇欽的錄音。（圖／翻攝自央視CCTV影片）
《央視》節目稱，鄭宇欽在台灣讀研究所（淡江大學國際事務與戰略研究所）時，對情報學產生濃厚的興趣，撰寫有關中國大陸議題的專門論文，想藉此進入台灣政壇。福建漳州市國安局警察指控，鄭宇欽曾透露想進入「總統府前三排」的位置，後來他前往捷克查理大學攻讀博士協會，與台北經濟文化處代表、在國安局任職的李雲鵬接觸。

《環球時報》報導稱，鄭宇欽出生於 1997 年高雄，曾任民進黨前主席卓榮泰的助理，2004年起長期在捷克活動，案發前為捷克查理大學教授，2015年，鄭宇欽在捷克發起成立「中歐政治經濟研究所」並自封所長。2008 年回到台灣後，鄭宇欽與一名記者呂家嘉聯繫，並為「軍情單位外圍組織」復興廣播電台工作。報導稱，呂家嘉的真實身份是「台灣軍情局制內間諜」。

▲（圖／翻攝自央視CCTV影片）
▲中國官媒（央視、環球時報）稱，鄭宇欽在捷克與台灣辦事處的李雲鵬（左）接觸，後回到台灣與記者呂家嘉（右）接觸，兩人都是情治單位的人員。（圖／翻攝自央視CCTV影片）
為完成任務，鄭宇欽 2011 到 2013 年先後 4 次到中國大陸參加學術會議。漳州市國安局警察稱，鄭宇欽有意識地觀察所接觸的人，替台間諜機構物色可發展的專家學者「他跟專家學者談完話後，會把每個人的性格特點，所從事的領域，研究內容等信息跟台諜一五一十地報告，還會主動提出如何使用此人的想法」。

後來，呂家嘉又將一個名叫「Vicky」的同事引薦給鄭宇欽，稱 Vicky 就是他的承辦人。報導稱， Vicky 的真名是「陶致蓁」，也是台軍情局的制內間諜。面對 Vicky 對情蒐能力的質疑，鄭宇欽提出，如果在捷克成立一個研究所，把名氣打出去，就能有機會參加歐盟的一些會議，於是成立了「中歐政治經濟研究所」並自封所長。

▲（圖／翻攝自央視CCTV影片）
▲中國官媒貼出「陶致蓁」的身分證，稱這就是Vicky的真實身份。（圖／翻攝自央視CCTV影片）
《央視》節目稱，2017 年鄭宇欽收到歐洲安全與合作理事會（歐安組織，OSCE ）邀請，在維也納參加大型學術會議，把資料傳給 Vicky 後，他即收到 1 萬美元的獎勵。鄭宇欽稱「我們都知道台灣在 1971 年以後很多會議基本上都不被允許參加，很多台灣的駐外人員、基本上都是打擦邊球，我們也都知道台灣的所謂『外交人員』寫的都是抄當地僑報的東西，只是沒有人點破，但他們（台情治機關）終於看到了曙光，有人真金白銀地把整個國際組織（會議）所反映的東西反饋給他們」。鄭宇欽稱「我們通過一個閱後即焚的軟件（ 應用程式，App），這樣的話，在追查上可以做到零證據」。
《環球時報》指，鄭宇欽因涉嫌間諜罪在進入大陸時被國家安全機關逮捕，在供述時，他承認「沒有一個國家能夠允許有人主張分裂國土，我是明白的，我做的這個事情對大陸是有傷害的」。鑒於鄭宇欽從事間諜情報活動的事實清楚、性質明確，國家安全機關以涉嫌間諜罪將案件移送檢察院審查起訴，以追究鄭宇欽的刑事責任。
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

覺得哪位金曲獎獲獎者最實至名歸？

覺得哪位金曲獎獲獎者最實至名歸？

繼續作答
夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

繼續作答
蔡依林高雄巡演重啟還加場！您希望可以看到哪位特別來賓與蔡依林一起合唱？

蔡依林高雄巡演重啟還加場！您希望可以看到哪位特別來賓與蔡依林一起合唱？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀