「台諜」曾是助理？卓榮泰火速否認　怒批陸馮京當馬涼

卓榮泰指出，近日來持續派出軍機擾台的中共當局似乎「昏了頭、紅了眼」，非但不在這個善意的基礎上改弦更張、放下對立，反倒刻意挑起所謂「數百件台諜事件」，認為陸方企圖升高台海區域的不安情緒，其動機、手段之低劣。
卓榮泰也提及昨日第一起台諜案影片，表示中共當局首先以屏東縣枋寮鄉陳鄉長友人為主角，編寫的第一起台諜案，內容語焉不詳；再者又以「民進黨前任主席卓榮泰助理鄭宇欽」編造第二件台諜案；姑且不論在所有的新聞內容中除了這麼一句「前助理」之外，其中內文毫無任何具體相關的時間、作為，這顯然是為牽扯而牽扯罷了！
最後，卓榮泰亦嚴正聲明，「卓榮泰主席」從無此助理，卓榮泰過去也不識此人，這則新聞顯然是錯誤報導。希望中共當局，不要「馮京當馬涼」，「扯完縣市還要扯黨中央」，更向中國當局喊話，「必須尊重基本人權，切勿侵犯人身自由，羅織罪名，期待中國用其脆弱的法治制度，勿枉勿縱，共同維護兩岸和平與穩定！」
針對央視報導，民進黨今日亦由發言人顏若芳出面回應，表示這盡是莫名其妙、張冠李戴的誣蔑指控，央視此舉顯然對於兩岸關係投入巨大惡意，民進黨表達最大的遺憾，更呼籲中國當局，停止各種政治操作與統戰作為，不要一再破壞兩岸關係的和平穩定。（編輯：陳雅雲）