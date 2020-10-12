「台諜」曾是助理？卓榮泰火速否認　怒批陸馮京當馬涼

▲民進黨前主席卓榮泰。（圖／記者劉育辰攝 2020.05.13）

▲卓榮泰聲明全文。（圖／翻攝卓榮泰臉書）

民進黨今日亦由發言人顏若芳出面回應，表示這盡是莫名其妙、張冠李戴的誣蔑指控，央視此舉顯然對於兩岸關係投入巨大惡意，民進黨表達最大的遺憾，更呼籲中國當局，停止各種政治操作與統戰作為，不要一再破壞兩岸關係的和平穩定。（編輯：陳雅雲）