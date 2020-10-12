「台諜」曾是助理？卓榮泰火速否認　怒批陸馮京當馬涼

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

「台諜」曾是助理？卓榮泰火速否認　怒批陸馮京當馬涼

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-12 23:04:25｜update2020-10-12 23:14:18

▲中國官媒央視，10月12日播出的「台諜案」內容，指民進黨前主席卓榮泰前助理鄭宇欽是間諜。（圖／翻攝自央視CCTV影片
▲中國官媒央視12日播出的「台諜案」內容中，指出民進黨前主席卓榮泰前助理鄭宇欽是間諜。對此，卓榮泰本人也親自出面嚴正否認此事。（圖／翻攝自央視CCTV影片）
大陸官媒央視於11日在「新聞聯播」中報導，表示大陸國安機關近期破獲數百起台灣間諜竊密案，昨日更播放屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居道歉影片，而今（12）日再指出民進黨前主席卓榮泰的前助理鄭宇欽去年4月進入大陸時因涉間諜罪被逮捕。對此，卓榮泰也親自發聲駁斥「從無此助理，卓榮泰過去也不識此人，這則新聞顯然是錯誤報導」。
卓榮泰於個人臉書上表示「維持兩岸穩定是雙方共同的責任！」，他指出在雙十國慶上，蔡總統向全世界清楚表達了中華民國台灣政府及人民勇敢對抗疫情也堅定維護國家安全的信念，並向中國完整闡述「我們堅守原則，有決心維持兩岸關係的穩定，但這是彼此共同的責任。」普遍認為這是蔡總統平穩、有意義的成功談話。
▲民進黨黨主席卓榮泰對於在任期最後，台北市黨部主委選舉卻鬧出內鬨一事表達無奈，也呼籲雙方冷靜。（圖／記者劉育辰攝
▲民進黨前主席卓榮泰。（圖／記者劉育辰攝 2020.05.13）
卓榮泰指出，近日來持續派出軍機擾台的中共當局似乎「昏了頭、紅了眼」，非但不在這個善意的基礎上改弦更張、放下對立，反倒刻意挑起所謂「數百件台諜事件」，認為陸方企圖升高台海區域的不安情緒，其動機、手段之低劣。

卓榮泰也提及昨日第一起台諜案影片，表示中共當局首先以屏東縣枋寮鄉陳鄉長友人為主角，編寫的第一起台諜案，內容語焉不詳；再者又以「民進黨前任主席卓榮泰助理鄭宇欽」編造第二件台諜案；姑且不論在所有的新聞內容中除了這麼一句「前助理」之外，其中內文毫無任何具體相關的時間、作為，這顯然是為牽扯而牽扯罷了！

最後，卓榮泰亦嚴正聲明，「卓榮泰主席」從無此助理，卓榮泰過去也不識此人，這則新聞顯然是錯誤報導。希望中共當局，不要「馮京當馬涼」，「扯完縣市還要扯黨中央」，更向中國當局喊話，「必須尊重基本人權，切勿侵犯人身自由，羅織罪名，期待中國用其脆弱的法治制度，勿枉勿縱，共同維護兩岸和平與穩定！」
▲卓榮泰聲明全文。（圖／翻攝卓榮泰臉書）
▲卓榮泰聲明全文。（圖／翻攝卓榮泰臉書）
針對央視報導，民進黨今日亦由發言人顏若芳出面回應，表示這盡是莫名其妙、張冠李戴的誣蔑指控，央視此舉顯然對於兩岸關係投入巨大惡意，民進黨表達最大的遺憾，更呼籲中國當局，停止各種政治操作與統戰作為，不要一再破壞兩岸關係的和平穩定。（編輯：陳雅雲）
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

覺得哪位金曲獎獲獎者最實至名歸？

覺得哪位金曲獎獲獎者最實至名歸？

繼續作答
夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

繼續作答
蔡依林高雄巡演重啟還加場！您希望可以看到哪位特別來賓與蔡依林一起合唱？

蔡依林高雄巡演重啟還加場！您希望可以看到哪位特別來賓與蔡依林一起合唱？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀