又踩北京紅線！路透：美再推對台軍售 3項通知已送國會
又踩北京紅線！路透：美再推對台軍售 3項通知已送國會
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-13 06:16:14
美方近日頻頻通過對台軍售案，成為美中、兩岸關係持續緊張的關鍵之一，不過有外媒引述消息內幕稱，白宮又再積極推動軍售一事，已在近日就其中 3 項武器向國會發出通知，尚待國會批准。
外媒《路透社》引述 3 名消息人士內幕指出，今年 9 月美國就已計劃對台灣出售 7 項主要武器系統，包括水雷、巡弋飛彈和無人機，作為川普政府加大對中施壓力度的表現之一。而據知情人士透露，參議院外交關係委員會和眾議院外交事務委員會主席現被告知，其中 3 項武器已獲國務院批准。根據美國法律規定，前述 2 個委員會有權在國務院將正式軍售通知發送給國會前，透過非正式審查程序審查及阻擋軍售案。
報導續指，已發通知的 3 項軍售內容，分別是洛克希德馬丁公司（ Lockheed Martin ）生產的「高機動性多管火箭系統」（ HIMARS ）、波音公司生產的「增程型距外陸攻飛彈」（ SLAM－ER ），以及裝置在 F－16 戰機上的外部傳感器吊艙，可將影像和數據即時傳回地面。至於剩下 4 項軍售，包含先進無人機、 AGM-84 陸基魚叉反艦飛彈（ Harpoon ）、水雷等，雖然通知尚未送到國會，但預計不久後就會發出。
報導並指出，川普政府選在 11 月 3 日大選前做出此舉，可能會激怒北京，因為中共一直將台灣視為自己的一省。白宮國家安全顧問歐布萊恩（ Robert O’Brien ）上週才聲稱，兩棲作戰非常困難，北京要拿下台灣並不容易，但也呼籲台灣應增加國防開支並進行軍事改革，以嚇阻北京可能的侵略行為。隨著美國大選將至，美中關係跌至數十年來的最低點。川普總統和他的民主黨對手拜登，都試圖展現對中政策上的強硬，作為回應，北京近日在南海等地區動作頻頻，也大大加強了在台灣附近的軍事活動。