要投入造勢了！白宮醫：川普已連續數天呈陰性、沒傳染力

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要投入造勢了！白宮醫：川普已連續數天呈陰性、沒傳染力

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-13 07:02:09｜update2020-10-13 07:08:56

▲川普已搭機前往佛羅里達州，準備參與造勢活動。就在他出發後不久，白宮醫療團隊便公布川普近日的新冠病毒檢測檢果為陰性，應該已不具傳染力。（圖／美聯社／達志影像）
▲川普已搭機前往佛羅里達州，準備參與造勢活動。就在他出發後不久，白宮醫療團隊便公布川普近日的新冠病毒檢測檢果為陰性，應該已不具傳染力。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統川普確診新冠肺炎後，僅僅 10 天就重回競選活動，先是於白宮不戴口罩發表演說， 12 日又前往佛羅里達州出席造勢活動，一再強調自己不具傳染力。外媒最新消息稱，白宮醫師康利（ Sean Conley ）表示，川普最近幾天的新冠病毒檢測結果都是陰性，評估川普對他人已無傳染性。
根據美國《 CNN 》報導，康利發布備忘錄表示，川普近日使用雅培公司開發的抗原試劑( Abbott BinaxNOW antigen card )，已連續數天都呈現陰性反應。綜合包括病毒量、病毒核酸( RNA )、聚合酶鏈鎖反應( PCR )等評估，再配合美國疾病防治中心（ CDC ）的數據與指南，醫療團隊認為川普已不具傳染力。
報導並指出，在白宮醫療團隊釋出對川普的健康評估報告前不久，川普才剛搭上空軍一號前往佛羅里達州，但並未配戴口罩，而他即將前往的造勢場合，雖然有體溫檢測、分發口罩、洗手液等防疫措施，但並無社交安全距離可言，擔心是否會對民眾的健康造成危害。

川普在推特上的最新動態顯示，他已準備降落佛州，支持者人數眾多，而他早前才透過推特與《福斯新聞台》的節目《週日早晨談未來》（ Sunday Morning Futures ）表示，自己已經打敗「瘋狂可怕的中國病毒」，對新冠肺炎免疫，已準備好投入競選活動，但目前沒有科學證據足以證明他的說法，其推文也因此被推特判定為「誤導性資訊」而加註警告標語。

川普的競選經理史泰平（ Bill Stepien ）自己也診斷出感染新冠肺炎，他不久前已回到競選總部，被問到川普是否能舉行造勢時，他聲稱川普很堅強、充滿活力，認為川普的競選行程表已反映了他的健康狀況，川普迫不及待要重返造勢活動。

據了解，川普的造勢集會將先後在佛羅里達州、賓州、愛荷華州舉辦，佛州身為造勢首站，重要性不言可喻，同時共和黨佔多數的聯邦參議院 12 日也舉行了新任最高法院大法官-巴瑞特（ Amy Coney Barrett ）的任命聽證會，這位由川普提名、填補最高法院大法官空缺的女法官在參議院聽證會上保證，將忠誠及公正地為美國人履行職責。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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