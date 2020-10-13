要投入造勢了！白宮醫：川普已連續數天呈陰性、沒傳染力

報導並指出，在白宮醫療團隊釋出對川普的健康評估報告前不久，川普才剛搭上空軍一號前往佛羅里達州，但並未配戴口罩，而他即將前往的造勢場合，雖然有體溫檢測、分發口罩、洗手液等防疫措施，但並無社交安全距離可言，擔心是否會對民眾的健康造成危害。
川普在推特上的最新動態顯示，他已準備降落佛州，支持者人數眾多，而他早前才透過推特與《福斯新聞台》的節目《週日早晨談未來》（ Sunday Morning Futures ）表示，自己已經打敗「瘋狂可怕的中國病毒」，對新冠肺炎免疫，已準備好投入競選活動，但目前沒有科學證據足以證明他的說法，其推文也因此被推特判定為「誤導性資訊」而加註警告標語。
川普的競選經理史泰平（ Bill Stepien ）自己也診斷出感染新冠肺炎，他不久前已回到競選總部，被問到川普是否能舉行造勢時，他聲稱川普很堅強、充滿活力，認為川普的競選行程表已反映了他的健康狀況，川普迫不及待要重返造勢活動。
據了解，川普的造勢集會將先後在佛羅里達州、賓州、愛荷華州舉辦，佛州身為造勢首站，重要性不言可喻，同時共和黨佔多數的聯邦參議院 12 日也舉行了新任最高法院大法官-巴瑞特（ Amy Coney Barrett ）的任命聽證會，這位由川普提名、填補最高法院大法官空缺的女法官在參議院聽證會上保證，將忠誠及公正地為美國人履行職責。
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