菅義偉內閣支持率55%　近8成日人憂疫情

調查顯示對於菅內閣，回答「支持」的民眾有55%，比上個月菅內閣上台後首度民調結果下降7個百分點；回答「不支持」的民眾為20%，比上個月民調結果增7個百分點。
民眾支持菅內閣的理由，「似乎比其他的內閣好」占26%，占比最高；其次是「人品值得信賴」占24%；「有執行力」與「政策值得期待」占18%；「是自己支持的政黨的內閣」占10%。
至於不支持菅內閣的理由，「人品不值得信賴」占32%，占比最高；其次是「政策不值得期待」占31%；「似乎不比其他的內閣好」及「非自己所支持的政黨的內閣」占18%；「沒執行力」占6%。
對於「對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，覺得不安的程度」，民眾認為「感到很不安」占32%；「還算感到不安」占47%；「不太感到不安」占15%；「完全不會感到不安」占3%。
民眾被問到「政府的防疫工作做得如何」的問題時，回答「很肯定」占5%、「還算肯定」占49%、「不太肯定」占34%、「完全不肯定」占6%。
有關防疫的邊境管制措施，日本政府本月1日起原則上針對全球鬆綁入境限制措施。民眾認為鬆綁的時機「適當」占20%、「太早」占59%、「太慢」占9%。
對於行政改革大臣河野太郎要求全國的區公所辦理行政手續時盡可能廢除用印蓋章一事的看法，回答「很肯定」占22%、「還算肯定」占43%、「不太肯定」占21%、「完全不肯定」占3%。
有關「日本學術會議」所推薦的新會員部分候選人未獲任命一事，日本首相菅義偉表示是「依法適當應對的結果」。對於這樣的說明，回答「很能接受」占10%、「還算能接受」占28%、「不太能接受」占30%、「完全不能接受」占17%。（編輯：韋樞）1091013