影／央視指控鄭宇欽涉台諜案 蘇貞昌批：不必疑神疑鬼
影／央視指控鄭宇欽涉台諜案 蘇貞昌批：不必疑神疑鬼
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-10-13 09:43:01｜update2020-10-13 12:07:21
台籍學者鄭宇欽遭到中共官媒央視指控他曾任前民進黨主席卓榮泰的助理，且是台灣間諜。對此行政院長蘇貞昌今（13）日批評中國大陸老是用莫須有的事來污衊，同時也製造恐怖，不像個大國的行為。對於台諜的指控，蘇貞昌說，台灣已經自由民主開放很久了，「其實中國不必這樣疑神疑鬼」。
蘇貞昌上午在立法院議場外受訪表示，中國老是用這種莫須有的人、莫須有的事來污衊，同時也製造恐怖，其實不像個大國的行為。媒體問，有沒有掌握台灣像鄭宇欽這樣的人在大陸有多少？蘇貞昌表示，台灣已經不做這樣的事情（指間諜），而且我們也不必做這樣的事情，中國反而是一個極權國家，所以老是做這種滲透破壞，所以自己這樣做，還以為別人這樣做，不知道台灣已經自由民主開放很久了，其實中國不必這樣疑神疑鬼。
對於國民黨團在議場內進行杯葛，不讓蘇貞昌上台。蘇貞昌說，他是應立法院來函邀請，今天到立法院施政報告，其實也是藉著向立法院、國人同胞報告，行政院這段期間來做了什麼，未來要做什麼。如果不讓他上台報告，不但是出爾反爾，也等於是阻斷國人知的權利，也不能讓國人知道行政院在做什麼，就比較遺憾。昨天台北市議員王世堅接受廣播訪問時說，蘇貞昌有想當國家領袖的企圖心。對此，蘇貞昌說，在蔡總統的領導下，行政院團隊上下一起努力，護國保民，真的非常的忙，所以有時候也沒有注意到誰講了什麼，不過謝謝各方關心指教。