門外掛中華民國國旗　美友台參議員馬侃母親108歲辭世

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門外掛中華民國國旗　美友台參議員馬侃母親108歲辭世

中央社

calendar_today2020-10-13 11:35:33

▲美國已故共和黨聯邦參議員馬侃（John McCain）的母親蘿貝塔（Roberta McCain）12日在華府家中逝世，享嵩壽108歲。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國已故共和黨聯邦參議員馬侃（John McCain）的母親蘿貝塔（Roberta McCain）12日在華府家中逝世，享嵩壽108歲。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國已故聯邦參議員馬侃（John McCain）的母親羅貝塔‧馬侃（RobertaMcCain）今天以108歲高齡辭世。羅貝塔與兒子馬侃一樣友台，生前曾在她華盛頓公寓外懸掛中華民國國旗。
馬侃遺孀辛蒂．馬侃（Cindy McCain）今天宣布噩耗，但沒有說明羅貝塔確切死因，她在社群網站推特發文說：「我哀痛宣布，我了不起的婆婆羅貝塔‧馬侃過世。」
參議員馬侃2018年8月25日即因腦癌辭世，享壽81歲，生前對台灣友好，曾連署要總統川普挺台，而他的母親一樣挺台，據「華盛頓郵報」（The WashingtonPost）報導，羅貝塔曾在中共建政50年那天，在她位於華盛頓、距離中國大使館不遠的公寓外，懸掛起中華民國國旗。

羅貝塔曾於馬侃在2008年角逐總統大位時幫兒子助選，雖然馬侃最後敗選，羅貝塔拉票時展現的活力、風采與坦率，讓她成為人氣超高的超級助選員。
羅貝塔過世後留下一子約瑟夫（Joseph）。她的丈夫早一步於1981年辭世，女兒季恩（Jean Alexandra"Sandy" McCain Morgan）也於2019年過世。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1091013
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