影／要求李萬吉今日出面道歉　全教總公布進一步抵制行動

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影／要求李萬吉今日出面道歉　全教總公布進一步抵制行動

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-10-13 11:18:46｜update2020-10-13 12:14:23

全教總
▲不滿康軒董事長李萬吉從頭到尾都未現身說明，全教總理事長侯俊良今（ 13 ）日下最後通牒，揚言李萬吉今日若不出面道歉，明日將公布進一步的抵制行動。（圖／記者陳致宇攝，2020,10,13）
康軒文教集團對疑似「吹哨者」的女員工施壓，逼迫她離職引發風波，昨（ 12 ）日雙方勞資爭議調解成立，康軒也發出聲明稿向女員工道歉，但全國教師工會總聯合會認為，康軒董事長李萬吉從頭到尾都未現身說明，全教總理事長侯俊良今（ 13 ）日下最後通牒，揚言李萬吉今日若不出面道歉，明日將會公布進一步的抵制行動。
侯俊良表示，從曝光的 Line 對話紀錄發現，是康軒董事長李萬吉下令要揪出吹哨者，公司高層也承接董事長意志展開調查與處理，才會衍生後續問題，「（他）本人從頭到尾都不否認，那就確實有這件事情。」
侯俊良說，康軒對吹哨者的態度，特別是在法令不完備的狀態下，對員工的霸凌行為，只要有社會公義概念的人都不能接受，對於康軒昨日的道歉聲明無法接受，若董事長李萬吉今日不出面道歉，將會進行後續的抵制行動。

侯俊良強調，抵制行動會在保護學生完整學習全狀態下進行，並找來勞工團體、家長代表等人，進行具體的行動，目前已經有初步規畫，若是康軒今日沒提出具體作為，明日將會公布抵制行動內容。
 
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