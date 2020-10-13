前後貸款逾9億美元給平壤　韓媒：政府討債62次都沒下文

根據《韓聯社》報導，南韓統一部 13 日向國會外交統一委員會國民力量黨議員趙太庸提交資料，內容顯示，南韓政府從 2000年 至 2008 年，共借款約 9.33 億美元給北韓。其中糧款約 7.2 億美元，鐵路、公路建設建材設備約 1.32 億美元，輕工業原材料 8000 萬美元，協助北韓渡過糧食危機並建設國家。
不過，借出去的雖多，但北韓只在 2007—2008 年，以相當於 240 萬美元的鋅錠實物償還了部分債務，還分 2 次償債。除了建材設備款仍未屆還款期限外，北韓已有約 7.98 億美元的欠款本金到期。
報導並指出，雖然南韓政府先後發了 62 次公文給平壤敦促還款，負責兩韓合作基金的韓國進出口銀行也曾透過在北京的代表處，向北韓貿易銀行行長發送傳真和郵件，但並未獲得回應。
南韓統一部表示，進出口銀行難以針對逾期貸款行使債權人的請求、執行和保全權利，該債權也無法適用消滅時效的有關規定。趙太庸議員表示，政府應根據借款合約與國際慣例積極採取措施收回欠款。
雖然還積欠大筆款項，但北韓近日接連遭遇天災，金正恩並多次前往災區視察重建工作，去年底到今年又適逢新冠肺炎疫情全球大爆發，雖然北韓宣稱沒有確診病例，但身為與中國有密切邊境往來的盟邦，外界對於零確診的說法存在著懷疑，關閉邊界也對北韓少數未受制裁的產業，如觀光業形成打擊。
南韓《中央日報》分析，金正恩在 10 日的黨慶談話中，先後 12 次提到感謝，還表示無顏面對朝鮮(北韓)人民，並在講話中哽咽落淚，表達對人民的感激和歉意。但在北韓，最高領導人向來代表國家的最高尊嚴，象徵「永遠正確」，因此出現這種情況實屬罕見，透露北韓當前的局勢確實非常困難。專家們認為，金正恩此舉意在對北韓人民經歷的困難表示共鳴，以此獲得人民的支持，並對外塑造自己是正常國家領導人的形象。