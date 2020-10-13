前後貸款逾9億美元給平壤　韓媒：政府討債62次都沒下文

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前後貸款逾9億美元給平壤　韓媒：政府討債62次都沒下文

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-13 11:21:28

▲北韓長期面對糧食危機，不只曾向南韓借錢買糧，還有建設的工業借款等等。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓長期面對糧食危機，不只曾向南韓借錢買糧，還有建設的工業借款等等。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
北韓在已過 10 月 10 日慶祝了勞動黨創黨 75 周年，最高領導人金正恩同胞妹金與正皆現身，金正恩發表演說、展示新武器之餘，還一度激動落淚，對北韓無人感染新冠病毒以及士兵們在防疫和對應天災時發揮的愛國主義表達感謝，再次吸引全球目光。不過根據南韓媒體報導，南韓政府曾於 2000 年至 2008 年間貸款給北韓共約 9.33 億美元（約新台幣 266 億元），先後去信追討 62 次都沒有下文，也顯示北韓在打造軍事強國的形象底下，人民生活仍相當清苦的事實。
▲北韓領導人金正恩出席勞動黨成立
▲北韓領導人金正恩出席勞動黨成立 75 周年慶祝典禮，感謝國內無人確診新冠病毒以及官兵的努力，但也對人民感到抱歉，中間一度哽咽落淚。（圖／美聯社／達志影像）
根據《韓聯社》報導，南韓統一部 13 日向國會外交統一委員會國民力量黨議員趙太庸提交資料，內容顯示，南韓政府從 2000年 至 2008 年，共借款約 9.33 億美元給北韓。其中糧款約 7.2 億美元，鐵路、公路建設建材設備約 1.32 億美元，輕工業原材料 8000 萬美元，協助北韓渡過糧食危機並建設國家。
不過，借出去的雖多，但北韓只在 2007—2008 年，以相當於 240 萬美元的鋅錠實物償還了部分債務，還分 2 次償債。除了建材設備款仍未屆還款期限外，北韓已有約 7.98 億美元的欠款本金到期。

報導並指出，雖然南韓政府先後發了 62 次公文給平壤敦促還款，負責兩韓合作基金的韓國進出口銀行也曾透過在北京的代表處，向北韓貿易銀行行長發送傳真和郵件，但並未獲得回應。

南韓統一部表示，進出口銀行難以針對逾期貸款行使債權人的請求、執行和保全權利，該債權也無法適用消滅時效的有關規定。趙太庸議員表示，政府應根據借款合約與國際慣例積極採取措施收回欠款。

▲北韓官媒上月釋出金正恩赴黃海南道視察的照片，時間點為颱風過境前後。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓官媒上月釋出金正恩赴黃海南道視察的照片，時間點為颱風過境前後。（圖／美聯社／達志影像）
雖然還積欠大筆款項，但北韓近日接連遭遇天災，金正恩並多次前往災區視察重建工作，去年底到今年又適逢新冠肺炎疫情全球大爆發，雖然北韓宣稱沒有確診病例，但身為與中國有密切邊境往來的盟邦，外界對於零確診的說法存在著懷疑，關閉邊界也對北韓少數未受制裁的產業，如觀光業形成打擊。
南韓《中央日報》分析，金正恩在 10 日的黨慶談話中，先後 12 次提到感謝，還表示無顏面對朝鮮(北韓)人民，並在講話中哽咽落淚，表達對人民的感激和歉意。但在北韓，最高領導人向來代表國家的最高尊嚴，象徵「永遠正確」，因此出現這種情況實屬罕見，透露北韓當前的局勢確實非常困難。專家們認為，金正恩此舉意在對北韓人民經歷的困難表示共鳴，以此獲得人民的支持，並對外塑造自己是正常國家領導人的形象。
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