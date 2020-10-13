下一場硬仗是「阿妹台東跨年」 林佳龍曝交通疏運計畫
下一場硬仗是「阿妹台東跨年」 林佳龍曝交通疏運計畫
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-13 11:36:56｜update2020-10-13 11:37:00
中秋、國慶雙連假疏運有感，不過交通部長林佳龍昨（ 12 ）日在疏運檢討會議中指出，接下來的硬仗就是「阿妹跨年」，此外農曆春節、台灣燈會在新竹，這三場挑戰都必須提早準備。
交通部昨日召開疏運檢討會議，根據與會者轉述，國慶連假期間，台鐵準點率為 90% ，較去年國慶連假提高 1.67% ，高鐵疏運人次，則約達 6 分之 1 國道車流量的分流效果；高速公路壅塞路段時段顯著減少，國五雖封閉石碇坪林南入匝道，但南港系統的回堵不增反減。公共運輸方面，西部國道和國五的大客車通行量均顯著增加，不過「在地有腳」租車優惠的量能仍有空間，可再加強宣導及推廣。交通部官員轉述，交通部長林佳龍指出，接下來張惠妹跨年對東部疏運是項大挑戰，加上農曆春節、元宵節的台灣燈會在新竹，面對這三場硬仗，各單位要提早準備，關於票價優惠或在地租車補助等導流到公共運輸的政策，要及早確定，方便民眾預先安排行程。交通部初步評估，張惠妹在台東舉辦跨年演唱會，雖是「回饋家鄉」性質，但由於歌迷引頸期盼多時，加上只有一場，預料將有數萬民眾自外地湧入台東，對南迴及北部中部前往台東的疏運，都將是龐大的考驗。林佳龍除了指示除了協調台鐵預先調度、全力加開班次，也指示包括國道及公路的疏運措施、以及鼓勵公共運輸的政策，都要提早準備、及早宣布。