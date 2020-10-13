台味蒜頭、破布子獲青睞 巧克力界奧斯卡獎名單公布
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-13 11:57:48｜update2020-10-13 11:57:51
有巧克力界奧斯卡之稱的「 2020 世界巧克力大賽」（ International Chocolate Awards, ICA ）亞太區得獎名單 10 月 9 日出爐，首度參賽的長榮集團以黑蒜頭、破布子等台灣在地食材口味巧克力，奪下亞太區 2 金、 2 銀、 2 銅等 6 個獎項；常勝軍福灣巧克力也連續 4 年獲得「亞洲最佳黑巧克力」，共計奪下 28 項大獎。
世界巧克力大賽始於 2012 年，全球分成亞太區、比利時、美洲區、法國、英國等十幾個區域進行評選，選出區域代表後再進行全球決賽，是業界公認規模最大、評比標準最嚴謹的巧克力賽事，全球總決賽成績則待今年 11 月揭曉。長榮集團表示，今年旗下長榮桂冠酒店及長榮空廚首度參賽，共奪下亞太區 2 金、 2 銀、 2 銅等 6 個獎項，其中，長榮桂冠酒店以「黑蒜頭巧克力」獲得金牌，「酒粕巧克力」及「百香胡椒巧克力」獲得銀獎及銅獎肯定；長榮空廚以「百香果胡椒巧克力」奪得金牌，「紹興破布子巧克力」及「山葵巧克力」獲得銀獎及銅獎。常勝軍福灣巧克力今年則奪下 7 金、 9 銀、 4 銅，以及 8 個特別獎，共 28 項大獎，並以「台灣一號屏東黑巧克力 70% 」獲得亞洲最佳黑巧克力殊榮，創辦人許華仁認為，隨著屏東可可樹樹齡進入 5 、 6 歲間的盛成期，可可脂豐沛，風味也更加飽滿穩定；另外今年有不少台灣巧克力品牌以馬告為主角參賽，「台灣馬告巧克力 62% 」可以獲得金牌，也是讓台灣在地食材的能見度與代表性再度提升。